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05 Haziran 2020 Cuma 17:51:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 17:57:00

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 357 artarak 40 bin 261'e yükseldi

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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 357 artarak 40 bin 261'e yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 357 artarak 40 bin 261'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 357 kişi daha hayatını kaybederken toplam sayı 40 bin 261'e çıktı. Vaka sayısı ise 1650 artarak 283 bin 311'e yükseldi.

Son 24 saatte 207 bin 231 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 5 milyon 214 bin 277'ye çıktı.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında, 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da ise tüm perakende mağazaların açılmasına karar verilmişti.

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