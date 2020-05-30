30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:20:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:24:00
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 38 bin 376'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 215 artarak 38 bin 376'ya yükseldi.
Ayrıntılar geliyor
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