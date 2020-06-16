  • BIST
    111152
  • Dolar
    6,8410
  • Euro
    7,7550
  • Altın
    380,2530
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
15 Temmuz gazimiz Turgut Aslan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı... Bakan Soylu'dan 'Aslan' ...
Enerjide ilk küresel iflas
LGS içi son uyarılar... Bakan Selçuk açıklamalarda bulunuyor
Kaçak avlayanlara 200 bin lira ceza
Adana'da pes dedirten olay... İntihar girişimini izleyenler canlı yayın bile yaptı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 545 bini geçti
BMW'den flaş karar... Üretimi tamamen durdurdu
Ünlü isim Rihanna, kirası 415 bin dolarlık ev kiraladı
Çin ile Hindistan arasında çatışma: Üç asker öldü
İngiltere'de ırkçılıkla mücadelede heykeller hedefte
İşte yerli ve milli elektrikli trenin müthiş özellikleri! İlk kez görüntülendi...
Albayrak'tan Muslera'ya moral verecek açıklama: Sözleşmesini uzatacağız
Depremlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayan TADAS devrede
Japonya Merkez Bankası'ndan daha fazla destek taahhüdü
Bakan Mustafa Varank koronavirüsle ilgili 'Müjdeleri verebiliriz' dedi ve açıkladı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Bingöl'deki deprem sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada
Dünyada en çok korona vakası görülen Hindistan'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı
Borsa güne yükselişle başladı
FETÖ'nün TSK yapılanması operasyon
Bilim Kurulu Üyesinden kritik açıklama: İkinci bir pik noktası yaşayabiliriz
Deprem yaşayan Bingöl'e 'haberleşme' ve 'ulaşım' desteği
Brent petrolün varili 39,80 dolar
THY, ABD'deki Türklerin tahliyesi için özel sefer düzenleyecek
Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği
16 Haziran 2020 Salı 11:24:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 11:24:00

İngiltere'de ırkçılıkla mücadelede heykeller hedefte

ABONE OL

İngiltere'de köle taciri Robert Milligan'ın heykelinin kaldırılmasına öncülük eden yerel meclis üyesi Ehtesham Haque, ırkçılıkla mücadelede daha fazlasının yapılması ve Başbakan Boris Johnson'ın tartışmada taraf tutmaması gerektiğini söyledi.

Tower Hamlets semtinin Bangladeş doğumlu meclis üyesi Haque, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayların "barışçıl" ilerlediğini görmekten memnun olduğunu ve semtinin sokaklarından acı veren isimlerin kaldırılması için protestolara gerek duyulmadığını belirtti.

Ancak 17. yüzyıl köle tüccarlarından John Cass'in bir heykelinin de semten kaldırılması ve adının bölgedeki bir ortaokuldan silinmesi gerektiğini kaydeden Haque, "her gün ırkçılıkla karşı karşıya kalan" kendisi ve diğer insanların, temsil ettikleri şeylerden dolayı köle tüccarlarının heykellerine ve yer adlarına karşı kampanya yürüttüklerini vurguladı.

"DAHA ANLAMLI ADIMLAR ATILMALI"

İngiliz devletinin ırkçılığı engelleme konusunda samimiyse siyahiler ve diğer azınlıkları gücendiren sembolleri kaldırması gerektiğini Haque, George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesinin belirten ardından daha anlamlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

İngiltere'de heykellerle ilgili hareketin "uzun zaman önce başlayan ve şimdi zirveye ulaşan bir uzlaşma süreci" olduğunu dile getiren Haque, "Bence Londra'nın kendisini yeniden düzenlemesi; sembolleri, heykelleri, anıtları ve görülecek yerleriyle yenilenmesi gerekiyor." dedi.

Başlattığı imza kampanyasının ardından köle taciri Robert Milligan'ın heykelinin geçen hafta kaldırılmasına değinen Haque, heykelle köleliğin yüceltildiğini düşündüğünü aktardı.

"BU ÜLKENİN EŞİT VATANDAŞIYIZ"

Haque, transatlantik köle ticaretinin insanların kar için sömürülmeye başlanmasının ilk örneğini oluşturduğunu, bu yüzden de heykelin kaldırılması yönündeki çabaların ırkçılığa karşı mücadelede önemli olduğunu söyledi.

Başbakan Boris Johnson'ın bu tartışmada taraf tutmaması gerektiğini vurgulayan Haque, "Bizler beyaz kardeşlerimiz kadar İngiliziz, bu ülkenin eşit vatandaşıyız. Johnson taraf olmaktan ve politik bir açıklama yapmaktan kaçınmalıdır." diye konuştu.

Haque, Başbakan'ın Müslümanları ve siyahileri hedef alan açıklamalarına da atıfta bulunarak Johnson'ın hala bu sözleri için özür dilemediğine dikkati çekti.

HEYKELLER HEDEFTE

İngiltere'de önceki hafta başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında Bristol kentindeki Edward Colston'ın heykeli devrilip denize atılmış, Londra'da da Robert Milligan'ı heykeli yetkililerce kaldırılmıştı.

Ayrıca izci teşkilatının kurucusu Robert Baden-Powell'ın heykelinin geçici olarak kaldırılmasına karar verilirken, ırkçı ifadeleri olan eski Başbakan Winston Churchill'in Londra'daki heykeline de zarar verilmişti.

Irkçılık karşıtı aktivistler ülkenin köle ticareti ve sömürgeci tarihiyle bağlantılı heykellerin kaldırılmasını talep ediyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER