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24 Ekim 2022 Pazartesi 16:57:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 16:57:00

İngiltere'de Hint kökenli Rishi Sunak etnik azınlıktan gelen ilk başbakan oldu

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İngiltere'de Liz Truss'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinde başlayan liderlik yarışını kazanan Hint asıllı Rishi Sunak, ülkenin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı oldu.

İngiltere'de 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Truss'ın yerini almak için mücadele veren Eski Maliye Bakanı Sunak ve Muhafazakar Partinin Meclis Grup Başkanı Penny Mordount arasındaki liderlik yarışını Sunak kazandı.

İngiltere'nin yeni Başbakanı belli oldu

Rakibi Mordount, son dakika liderlik yarışından çekildiğini, Sunak'a desteğinin tam olduğunu duyurdu.

Böylelikle, partinin tek adayı Rishi Sunak, doğrudan partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin de yeni başbakanı oldu.

Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini Sunak, ülkenin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı olarak tarihe geçti.

Adaylık sürecinde, ülkenin ve partinin birliğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Sunak, liderliğiyle bunu başarabileceğini savunuyor.

Sunak, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında da adaylığını koymuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.

İngiltere Kralı 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini alacak Sunak'ın önünde çözüm bekleyen öncelikli konular arasında ülkede son 40 yılın en yüksek seviyesindeki enflasyon, hayat pahalılığı, artan enerji fiyatları ve toplu grevler geliyor.

Yeni Başbakanı Rishi Sunak ve Akshata Murty, Sunday Times zenginler listesinde 730 milyon sterlinlik servetle İngiltere'deki en zengin 222. kişi olarak seçilmişti.

RİSHİ SUNAK KİMDİR?

Rishi Sunak, 1960'larda Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Hint asıllı bir ailenin üç çocuğunun en büyüğü olarak 1980'de Southampton'da doğdu.

Anne Usha Sunak, Afrika'nın doğusundaki Kenya'da, baba Yashvir Sunak ise Tanzanya'da dünyaya geldi.

İngiltere'nin en eski ve seçkin özel okullarından Winchester Kolejinde eğitim gören Sunak, burada ilk Hint kökenli okul temsilcisi oldu ve okul gazetesinin editörlüğünü yaptı.

Sunak, daha sonra Oxford Üniversitesindeki Lincoln College'da felsefe, siyaset ve ekonomi alanlarında eğitim gördü.

Rishi Sunak, Hint asıllı milyarder Narayana Murthy'nin kızı olan müstakbel eşi Akshata Murthy'le tanıştığı ABD'deki Stanford Üniversitesinde MBA (işletme yüksek lisansı) eğitimini tamamladı. Sunak, buradaki eğitiminin ardından yatırım bankası Goldman Sachs'ta analist olarak çalışmaya başladı.

Siyasi hayatı ilk kez 2015'te Yorkshire bölgesindeki Richmond'dan Muhafazakar Parti milletvekili olarak seçilmesiyle başlayan Sunak, İngiltere'nin AB'den ayrılmasını destekleyen siyasilerin başında yer aldı.

Eski İngiltere başbakanlarından Theresa May hükümeti döneminde Bakan Yardımcılığı yapan Sunak, May'in görevini bırakmasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği için Boris Johnson'ı desteklediğini açıkladı.

Sunak, 2019'da parti lideri ve aynı zamanda ülkenin başbakanı olan Johnson'ın hükümeti döneminde Temmuz 2019-Şubat 2020'de Hazine Baş Müsteşarı olarak görev aldı.

Bu görevinin ardından, Kovid-19 salgını ülkeye yayılmadan yaklaşık 1 ay önce 13 Şubat 2020'de Maliye Bakanı olarak atanan Sunak, 18 aylık karantina sürecinde işletmeleri ayakta tutabilmek için milyarlarca sterlin değerinde destek paketlerini hızla uygulamaya koydu. Sunak, bu çalışmalarıyla salgın döneminde halktan büyük övgü topladı.

Ancak Sunak'ın popülaritesi, salgın sırasında Başbakanlıkta düzenlenen ve Kovid-19 tedbirlerin ihlal edildiği partilere katılmasıyla polis tarafından para cezasına çarptırılması ve milyarder eşinin İngiltere'de vergi ödemediğinin gündeme gelmesinin ardından ciddi zarar gördü.

Etiketler : rishi sunak ingiltere başbakan hint
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