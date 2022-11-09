İngiltere'de hemşireler ülke çapında greve gidecek

Royal College of Nursing (RCN) sendikası, 106 yıllık tarihinde ilk kez grev oylaması yaptı. Oylamada sendikaya üye hemşireler, greve gidilmesi yönünde oy kullandı.

Sendikadan yapılan açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 300 bin personelin çoğunluğunun iş bırakma yönünde oy kullandığı belirtildi.

Açıklamada, hükümetin artık "yeni bir yönü işaret etmek" için gelecek hafta açıklayacağı sonbahar bütçesini kullanması gerektiği ifade edildi.

Hemşirelerin grevinin detayları henüz belirlenmemiş olsa da iş bırakma eyleminin bu yıl sonuna kadar yapılacağı ve hastaların operasyonlarda ve randevularda aksamalarla karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor.

Sendika, halihazırda yüzde 12 olan perakende fiyat endeksi enflasyonunun yüzde 5 üzerinde artış talep ediyor.

"ÖFKE EYLEME DÖNÜŞTÜ VE ÜYELERİMİZ 'ARTIK YETER' DİYOR"

RCN Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Pat Cullen, grev kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Öfke eyleme dönüştü ve üyelerimiz 'Artık yeter' diyor." ifadesini kullandı.

Cullen, hemşirelerin yıllardır maaş konusunda haksız muameleye maruz kaldığını vurguladı.

ENFLASYON ALTINDA TEKLİF EDİLEN MAAŞ ZAMLARI GREV KARARI ALDIRDI

İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, enflasyon altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde çok sayıda işçi sendikası toplu grev kararları aldı.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.

Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi de başkent Londra başta olmak üzere ülke genelinde sıklıkla gösteriler düzenliyor.