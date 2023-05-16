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16 Mayıs 2023 Salı 13:45:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 13:45:00

İngiltere'de grevler nedeniyle martta 556 bin iş günü kaybı yaşandı

Kaynak: AA

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İngiltere'de çeşitli sektörlerdeki çalışanların enflasyon oranında zam talebiyle gittiği grevler sonucu martta 556 bin iş günü kaybı yaşanırken, ülkede işsizlik martta yüzde 0,1 artışla yüzde 3,9 oldu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere'de istihdam oranı, martta yüzde 0,2 artışla yüzde 75,9'a çıktı. Bu artış, son 3 ayda yarı zamanlı ve serbest meslek çalışanlarının sayısındaki büyümeden kaynaklandı.

Ülkede son 12 ayda işsiz olan kişilerin sayısındaki artışa bağlı olarak işsizlik oranı, martta yüzde 0,1 yükselişle yüzde 3,9 oldu.

İlk çeyrekte ortalama ücret artışı yüzde 5,8 ve düzenli ücret artışı yüzde 6,7 oldu. Bu oran özel sektörde yüzde 7 ve kamuda yüzde 5,6 olarak hesaplandı.

Enflasyona göre ayarlanmış ortalama ücret artışı bu dönemde yüzde 3, düzenli ücret artışı da yüzde 2 geriledi.

İngiltere'de sağlıktan demir yoluna birçok sektör çalışanının enflasyon oranında zam talebiyle gittiği grevler nedeniyle martta 556 bin iş günü kaybı yaşandı. Bu rakam, şubatta 332 bin olarak belirlenmişti.

Bu arada, İngiltere'de enflasyon martta yüzde 10,1 olmuştu.

Etiketler : ingiltere grev enflasyon zam iş günü kaybı işsizlik
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