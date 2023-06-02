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02 Haziran 2023 Cuma 15:26:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 15:26:00

İngiltere'de denenen kan testiyle her üç kanserden ikisi tespit edildi

Kaynak: AA

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İngiltere'de araştırmacılar, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından yapılan kan testiyle her üç kanserden ikisinin tespit edildiğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre, kan testi İngiltere ve Galler'de aile hekimlerine şüpheli belirtilerle başvuran 5 bin kişiye yapıldı.

Her üç kanserden ikisinin tespit edildiği testin 50'den fazla kanser tipinin tespiti konusunda umut vadettiği belirtildi.

"Galleri" isimli testte pozitif vakaların yüzde 85'inde kanserin asıl noktası da saptandı.

Oxford Üniversitesinden araştırmacılar, testin "devam eden bir çalışma olduğunu" ancak erken teşhis sayısının artabileceğini bildirdi.

Araştırmaya katılanların 350'den fazlasına tarama ve biyopsiler gibi geleneksel yöntemler kullanılarak kanser teşhisi konuldu.

Kan testi pozitif çıkan hastaların yüzde 75'inin, negatif çıkanların ise yüzde 2,5'inin kanser olduğu tespit edildi.

Araştırmacılardan Prof. Mark Middleton, "Testten elde edilen tahmin ile hastalar için endoskopi mi yoksa tarama mı isteyeceğimize karar verebileceğiz." açıklamasında bulundu.

Testin bulguları, Chicago'da düzenlenecek Amerikan Klinik Onkoloji Derneğinin konferansında sunulacak ve The Lancet Oncology dergisinde yayımlanacak.

Etiketler : kan testi Chicago The Lancet Oncology Oxford Üniversitesi
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