İngiltere'de can kaybı 39 bin 904'e yükseldi

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 176 artarak 39 bin 904 oldu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 176 artışla 39 bin 904'e yükseldi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı da 1805 artarak 281 bin 661'e çıktı.

Bir günde 220 bin 57 testin yapıldığı ülkede, toplam test sayısı ise 5 milyon 5 bin 565 oldu.

Bakan Shapps, ülkede 15 Haziran'dan itibaren toplu taşımada maske takmanın da zorunlu hale geleceğini bildirdi.

İngiltere'de 15 Haziran itibarıyla temel ihtiyaç maddeleri dışındaki ürünleri satan perakende dükkanlarının ve bazı ortaokulların açılması öngörülüyor.

Ülkede mayıs ayı ortasından itibaren gidilen kademeli gevşeme adımlarıyla bazı sektörlerde işbaşı yapılmış, ilkokulların ilk ve son sınıfları eğitime başlamış, açık hava pazarları ve oto galeriler faaliyete geçmişti.