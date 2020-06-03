03 Haziran 2020 Çarşamba 18:38:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 18:38:00
İngiltere'de can kaybı 39 bin 728'e çıktı
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 359 artarak toplamda 39 bin 728'e çıktı.
Ayrıntılar geliyor
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