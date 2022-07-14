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14 Temmuz 2022 Perşembe 18:13:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 18:13:00

İngiltere'de başbakanlık yarışı: İkinci turda da en çok oyu Sunak aldı

Kaynak: AA

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İngiltere'de Muhafazakar Parti'de ikinci tur oylama yapıldı. Liderlik için yarışan 6 isimden biri daha elendi. Rishi Sunak 101 oy ile ikinci turun da galibi oldu

İngiltere'de Muhafazakar Parti'de, yeni lider ve başbakanın seçimi 356 milletvekilinin oy verdiği ikinci turda 6 aday yarıştı.

101 oy alan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ilk turda olduğu gibi ikinci turun da galibi oldu.

Eski Ticaret Bakanı Mordaunt 83, Dışişleri Bakanı Truss 64, eski İskan Bakanı Badenoch 49, milletvekili Tugendhat 32 oy aldı.

Yeni isim belli olana kadar Johnson görevinde

İngiltere ve Galler Başsavcısı Suella Braverman'e ise 27 oy alarak elendi.

Son iki adayın 21 Temmuza kadar belirlenmesi hedeflenirken, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve başbakan olacak isim 5 Eylül'de açıklanacak.

Boris Johnson, isim belli olana kadar başbakanlık görevini devam ettirecek.

Etiketler : İngiltere Rishi Sunak Boris Johnson
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