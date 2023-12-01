İngiltere'de Başbakanlık Konutu yakınına 450'den fazla çocuk tabutu bırakıldı

Başkentte toplanan Filistin yanlısı grup, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların anısına Başbakanlık Konutu'nun bulunduğu sokağın dışına 450'den fazla sembolik çocuk tabutu bırakarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.



Çocuklarında katıldığı gösteride, sembolik tabutların üzerine İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimleri ve yaşları yazıldı.



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 6 bin 150'si çocuk olmak üzere 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

