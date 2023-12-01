VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere'de Başbakanlık Konutu yakınına 450'den fazla çocuk tabutu bırakıldı
31 Mart yerel seçim takvimi yayımlandı
Malatya'da 4.8 şiddetinde deprem
S&P Türkiye'nin kredi not görünümünü pozitife çevirdi
Emine Erdoğan'dan 'Ulusal Su Kurulu' mesajı: "Önemli adımlar atılacak"
Bakan Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru şehit oldu
01 Aralık 2023 Cuma 05:44:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 05:44:00

İngiltere'de Başbakanlık Konutu yakınına 450'den fazla çocuk tabutu bırakıldı

Kaynak: İHA

ABONE OL

İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık Konutu'nun yakınına İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden çocukların anısına 450'den fazla sembolik çocuk tabutu bırakıldı.

Başkentte toplanan Filistin yanlısı grup, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların anısına Başbakanlık Konutu'nun bulunduğu sokağın dışına 450'den fazla sembolik çocuk tabutu bırakarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Çocuklarında katıldığı gösteride, sembolik tabutların üzerine İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimleri ve yaşları yazıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 6 bin 150'si çocuk olmak üzere 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Etiketler : Çocuk anısı Londra Gazze saldırıları
Çorum mu Bodrum mu?

Çorum mu Bodrum mu?
Amazon kadını Betül

Amazon kadını Betül
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX