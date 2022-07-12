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12 Temmuz 2022 Salı 22:38:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2022 Salı 22:38:00

İngiltere'de başbakanlık koltuğu için 8 aday yarışacak

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifası ile parti liderliği başbakanlık koltuğu için yarışacak aday sayısı belli oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için 8 adayın yarışacağı açıklandı.

AA'nın haberine göre, Partideki liderlik sürecini yöneten 1922 Komitesi Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, Johnson'ın yerini almak için milletvekillerinin yaptığı oylama sonucu 8 adayın bir sonraki turda yarışacağını belirtti.

Brady, en az 20 milletvekilinin desteğini alarak bir sonraki tura kalan adayların Kemi Badenoch, Suella Braverman, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt, Rishi Sunak, Tom Tugendhat, Liz Truss ve Nadhim Zahawi olduğunu duyurdu.

Bugünkü oylamayı geçen 8 aday, yarın TSİ 15.30-17.30'da yapılacak ilk oylamaya katılacak ve bu kez de en az 30 milletvekilinin oyunu almak için yarışacak.

Bir sonraki oylama ise perşembe günü yapılacak ve ihtiyaç duyulması halinde adayların sayısını ikiye düşürmek için 18 Temmuz Pazartesi günü bir oylama daha yapılacak.

Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Böylelikle, Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

- Eski Sağlık Bakanı Javid, liderlik yarışından çekildi

Öte yandan, Muhafazakar Parti 1922 Komitesi Başkanı Brady'nin adayları duyurmasından çok kısa bir süre önce eski Sağlık Bakanı Sajid Javid ve milletvekili Rehman Chishti liderlik yarışından çekildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da gün içerisinde yarıştan çekildiğini açıkladı ve eski Maliye Bakanı Sunak'ı destekleyeceğini bildirdi.

Etiketler : İngiltere Boris Johnson Başbakanlık Muhafazakar Parti
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