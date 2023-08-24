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24 Ağustos 2023 Perşembe 14:04:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 14:04:00

İngiltere'de 175 bin kişi sığınma talebinin sonucunu bekliyor

Kaynak: AA

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İngiltere'de sığınma taleplerini ele alan sistemdeki birikmenin haziran ayı itibarıyla 175 bin 457 kişiye ulaştığı, bu sayının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 daha fazla olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sığınma başvurusu yapıp sonuç bekleyenlerin sayısı 175 bin 457 olurken "ilk karar" olarak belirtilen statü verilmesine yönelik kararı 6 aydan uzun süredir alamayanların sayısı ise 139 bin 961'e ulaştı.

Haziran 2022-Haziran 2023'ü kapsayan açıklamaya göre, sistemde sonuç bekleyenlerin sayısı son bir yılda yüzde 44 artarken, 6 aydan uzun süredir ilk karar alamayanların sayısındaki artış ise yüzde 57 oldu.

Bakanlık, ülkeye söz konusu dönemde giren düzensiz göçmen sayısına ilişkin de verileri paylaştı. Buna göre son 1 yılda 55 bin 530 kişi İngiltere'ye kaçak yollarla girdi.

Ülkeye kaçak yollarla girenlerin yüzde 85'ini oluşturan 44 bin 460 kişi, Manş Denizi'ni küçük botlarla geçerek geldi. Düzensiz göçmenlerde ilk 5'te Afganistan, İran, Hindistan, Irak ve Eritre yer aldı.

Yasal göçe ilişkin verileri de paylaşan İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkeye son bir yılda 538 bin 887 kişi çalışma izniyle gelirken bir önceki yıla göre artış ise yüzde 63 olarak kayıtlara geçti.

Öğrenci vizesinde artış yüzde 34 olurken 657 bin 208 kişi bu tür vizeyle İngiltere'ye geldi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı kaçak yollar Düzensiz göçmenler
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