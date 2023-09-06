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06 Eylül 2023 Çarşamba 10:34:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 10:34:00

İngiltere, Wagner'i terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor

Kaynak: AA

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İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, "Açık ve basit, bunlar terörist." dediği Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubunun İngiltere'nin terör örgütleri listesine alınacağını açıkladı.

Yerel medyada yayımlanan habere göre Braverman, Wagner grubunu "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya dışındaki askeri aracı" olarak nitelendirdi.

"Putin rejimi kendi yarattığı canavarla ne yapacağını düşünürken Wagner, Kremlin'in politik hedeflerine hizmet eden yıkıcı eylemlerini sürdürüyor." diyen Braverman, şunları söyledi:

"Açık ve basit, bunlar (Wagner) terörist ve yayımlayacağımız talimatla İngiltere, hukukunda bunu açıkça ortaya koyacak. Wagner, yağma, işkence, barbarca cinayetlere karıştı. Ukrayna'daki, Orta Doğu'daki ve Afrika'daki eylemleri küresel güvenlik için bir tehdittir."

Braverman, Wagner'i yasa dışı ilan ederek Ukrayna'ya Rusya'yla mücadelesinde destek vermeyi sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Wagner'in terör örgütü ilan edilmesiyle ilgili nihai açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

Resmen terör örgütü ilan edilmesi halinde 2000 tarihli Terör Yasası kapsamında Wagner destekçilerine 14 yıla kadar hapis cezası, mal varlıklarını dondurma veya el koyma gibi tedbirler uygulanabilecek.

Kararla Wagner'e ve toplantılarına katılmak, desteklemek, kamuya açık alanlarda Wagner'i temsil eden armalar, logolar ve bayraklar taşımak da suç teşkil edecek.

Etiketler : Wagner grubu Wagner 2000 tarihli Terör Yasası
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