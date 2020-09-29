  • BIST
    1123.25
  • Dolar
    7,8348
  • Euro
    9,1979
  • Altın
    477,7930
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malatya'da esnafın yolda bulduğu 16 bin lira sahibine teslim edildi
Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu
ABD'de ilk canlı yayın öncesinde adayların talepleri gündemde
Özel hayatın gizliliğini ihlal eden CHP'li Özçağdaş hakkındaki iddianame mahkemeye sunuldu
İngiltere ve Kanada, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya başladı
Avrupa borsaları ABD siyasetine ve Brexit'e yönelik endişeler nedeniyle düşüşle kapandı
BM: Dünyada her 8 ülkeden sadece 1'i pandemi sırasında kadınları koruyacak tedbirler aldı
Koronavirüs ile ilgili son durum belli oldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Türkiye çatışmalarda taraf değil
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Medeniyetler İttifakının çalışmalarını desteklemeye devam edecektir
Tunceli Ovacık'ta 2 terörist 42 günlük takip sonrası SİHA ile öldürüldü
Lübnanlı siyasi gruplardan Macron'un suçlamalarına tepki
Güney Afrikalı aktivist Anwah Nagia son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Erdoğan'dan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı
Çelik: Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah hayatını kaybetti
ABD seçim geleneği: Başkan adaylarının televizyonda kozlarını paylaştığı tartışmalar
THY, iddiaları yalanladı! Azerbaycan uçuşları devam etmektedir
UEFA'dan Drogba'ya ödül
Beşiktaş'a müjde! Josef de Souza'nın lisansı çıktı
AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye Ermeni uçağını vurmadı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bine dayandı
Giuliano, Al Nassr'dan ayrıldığını açıkladı
29 Eylül 2020 Salı 20:15:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 20:15:00

İngiltere ve Kanada, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere ve Kanada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile oğlu Viktor Lukaşenko'nun da aralarında olduğu üst düzey yetkililere yaptırım kararı aldı. Belarus'ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda Cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 23 Eylül'de yemin ederek görevine başlamıştı.

İngiliz Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Lukaşenko rejiminin, hileli seçimlerin ardından muhalif isimler, medya ve Belarus halkına yönelik bir dizi insan hakları ihlalinden sorumlu olduğu" belirtildi.

Belarus yönetiminin uluslararası toplumun çağrısına rağmen muhalefetle diyaloğa girmeyi reddettiği ve bunun yerine şiddeti 2 katına çıkardığı savunulan açıklamada, İngiltere ve Kanada'nın Cumhurbaşkanı Lukaşenko, oğlu ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Viktor Lukaşenko ile İçişleri Bakanı Yuri Karayev'in de aralarında olduğu 8 kişiye yönelik seyahat yasağı ve mal varlıkların dondurulması yönünde karar aldığı duyuruldu.

Yaptırım kararının, "hileli Cumhurbaşkanlığı seçimlerini müteakip gözaltında alınan yüzlerce barışçıl protestocuya yönelik işkence ve kötü muameleye karşılık olarak" alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Dominic Raab da "Bugün İngiltere ve Kanada, Aleksandr Lukaşenko'nun sert ve hileli rejimine yaptırımlar uygulayarak açık bir mesaj gönderdi. Bu hileli seçimin sonuçlarını kabul etmiyoruz." dedi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı. Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Belarus'ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda Cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 23 Eylül'de yemin ederek görevine başlamıştı.

31 Ocak 2020'de AB'den ayrılan İngiltere, Temmuz 2020'de ABD'yle benzer şekilde küresel insan hakları ihlallerine karşı kendi yaptırım düzenlemelerini oluşturmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER