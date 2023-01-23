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23 Ocak 2023 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 16:30:00

İngiltere ve Galler'de ambulans çalışanları greve başladı

Kaynak: AA

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İngiltere'de devam eden maaş anlaşmazlıkları nedeniyle binlerce ambulans çalışanı greve gitti.

Ambulans çalışanlarını temsil eden Unite ve Unison isimli sendikaların üyeleri, İngiltere ve Galler'de bugün grev başlattı.

Unison üyelerinin grevi İngiltere'deki beş ambulans hizmetinde ve Liverpool'daki iki hastanede gerçekleştirilirken Unite üyeleri de Batı Midlands, Kuzey Batı, Kuzey Doğu, Doğu Midlands bölgelerinde ve Galler'de greve gitti.

GMB isimli sendikanın üyeleri, Batı Midlands bölgesindeki ambulans hizmetlerinde greve giderken Kuzey Batı Ambulans Servisi'ndeki GMB üyeleri de yarın grev yapacak.

Ayrıca, 6 Şubat'ta ambulans çalışanları, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarihindeki en büyüğü olması beklenen grevde binlerce hemşireye eşlik edecek.

GMB isimli sendika, İngiltere ve Galler'deki 10 binden fazla üyesinin Unite ile aynı tarihlerde grev yapacağını açıklamıştı.

Geçen haftanın başlarında öğretmenler, tren makinistleri ve hemşireler de şubat ve mart aylarında düzenlenecek yeni grevlerin duyurusunu yapmıştı.

Etiketler : ingiltere galler ambulans çalışanları grev
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