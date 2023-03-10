VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa'da yaşayan Türklerden Hatay'da depremzedeler için 100 konteynerlik yaşam alanı
ABD'de, Kovid-19'un kökeniyle ilgili bilgilerin paylaşılmasına ilişkin yasa tasarısı oylaması
İtalya, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik konferansa ev sahipliği yapacak
NASA, yeni keşfettiği göktaşının 2046'da dünyaya çarpma ihtimalini araştırıyor
Bakan Bozdağ: Vatandaşlarımız devletine ve Cumhurbaşkanımıza güveniyor
İngiltere ve Fransa düzensiz göçle mücadele konusunda anlaştı
Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı güven mektubunu sundu
Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ve Stoltenberg ile görüştü
Fuat Oktay, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Vitorino'yu kabul etti
Trump jüri önünde ifade vermeye çağırıldı
Zelenskiy: Kuzey Akım'daki sabotajla ilgimiz yok
Fatih Erbakan: Yetkili kurumlarımızla daveti değerlendireceğiz
Bakan Koca: Deprem bölgesi için 71 ilden isteğe bağlı atama yapılacak
Risk Kalkanı Planı kapsamında 13 kurul oluşturulacak
Başkan Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Bakan Soylu: 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemi yapıldı
Diyarbakır'da D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu boşaltıldı
Marmara'da kuvvetli yağış etkili olacak
Bahreyn'den yardım taşıyan üçüncü uçak Türkiye'ye ulaştı
İran'da 4 cami kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi
İran ve Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkilerin kurulması mutabakatını memnuniyetle karşıladı
Gaziantep'te incelemelerde bulundu
Deprem hasar tespit raporunun 20 Mart'tan önce tamamlanacağını açıkladı
Bakan Kurum: 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık
10 Mart 2023 Cuma 20:39:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 20:39:00

İngiltere ve Fransa düzensiz göçle mücadele konusunda anlaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa'yla düzensiz göçü önlemek için yapılan anlaşma kapsamında Fransa kuzeyinde yeni bir gözaltı merkezi kurulacağını İngiliz ve Fransız güvenlik güçlerinin Fransa sahillerinde birlikte devriye yapacağını söyledi.

Sunak, Paris'te gerçekleştirilen Fransız-İngiliz Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Zirveyi "ilişkilerde yeni bir başlangıç" olarak nitelendiren Sunak, düzensiz göç, enerji ve güvenlik konularının masaya yatırıldığını dile getirdi.

"Ülkelerimize girenlere suç örgütleri karar veremez" diyen Sunak, Başbakan olduktan sonra Fransa'yla Manş Denizi'ni geçen düzensiz göçmenlerle mücadele için önemli bir anlaşma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün de bu anlaşmayı ortak sorunumuzla mücadele için örneğine rastlanmamış bir seviyeye çıkardık. Fransa'nın kuzeyinde yeni bir gözaltı merkezi oluşturacağımızı duyuruyoruz. Yeni bir komuta merkeziyle güvenlik güçlerimizi ilk kez aynı çatı altında bir araya getiriyoruz. Fransız sahillerinde devriye yapacak tamamı daha fazla insansız hava aracı ve gözlem teknolojisiyle desteklen 500 yeni güvenlik görevlisi (düzensiz göçmenleri) yakalama oranlarını daha da artıracak."

Sunak, İngiltere'de hükümetin bu hafta duyurduğu düzensiz göçle mücadele yasa taslağının insan kaçakçılarının işlerini ve düzensiz göçmenleri Manş Denizi kıyısına getiren sistemi yıkacağını da söyledi.

"UKRAYNA'YA SAVAŞI KAZANMASI İÇİN YARDIM EDİYORUZ"

Sunak, Fransa ve İngiltere'nin Avrupa'yı Rusya gazına bağımlı olmaktan kurtarabileceğini ifade ederek Fransa'yla imzalanan nükleer işbirliği anlaşmasına işaret etti.

İki ülkenin işbirliğiyle daha güvenli, sürdürülebilir ve güvenli kaynaklardan gelen enerjinin sağlanacağını kaydeden Sunak, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa güvenliğinin de tehdit altında olduğunu belirtti.

İki ülkenin Ukraynalı deniz askerlerini eğitme kararı aldığını da söyleyen Sunak, "Ukrayna'ya savaş sahasında önemli bir avantaj sağlamak ve savaşı kazanması için yardım ediyoruz." dedi.

Sunak, daha kompleks savunma sistemleri geliştirme konusunda da Fransa'yla işbirliği içinde olacaklarını belirtti.

"BİZ UKRAYNA'NIN BU SAVAŞI KAZANMASINI İSTİYORUZ"

Toplantı sonunda gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Sunak, şöyle devam etti:

"Biz Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasını istiyoruz. Bu konuda aynı düşünüyoruz. Karşı taarruza yönelik verdiğimiz tüm destekler, kapasite artırımına yönelik eğitimler savaş sahasında önemli bir avantaj sağlamaları içindir. İngiltere'den, Fransa'dan ve tüm müttefiklerden gördüğümüz tank yardımları, uzun menzilli silah yardımları, bugün açıkladığımız eğitimler tamamen Ukrayna'ya bu savaşı kazanması, sahada avantaj sağlaması, başarılı bir karşı taarruz gerçekleştirmesi için yardım edecektir. Tüm enerjimizi buraya kanalize ediyoruz."

Sunak, düzensiz göçün önlenmesi için Fransa'yla işbirliği içinde çalıştıklarını da anlatarak bu kapsamda 50 suç örgütünü çökerttiklerini 500'e yakın gözaltı yapıldığını ve sadece bu yıl binlerce göçmen botunun durdurulduğunu ifade etti.

Göçün küresel bir problem olduğuna dikkati çeken Sunak, gelecek aylarda atılacak adımlarla anlaşmanın sonuçlarının görüleceğini kaydetti.

Sunak, enflasyonun artmasındaki en büyük sebebin enerji fiyatları olduğunu hatırlatarak enerji alanında işbirlikleriyle iki ülke sanayici ve vatandaşının daha ucuz enerjiye ulaşabileceğini ifade etti.

Etiketler : Sunak Ukrayna Paris ingiltere

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX