  • BIST
    1421.15
  • Dolar
    8,2564
  • Euro
    9,9612
  • Altın
    475,7480
İstanbul
10 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere ve ABD, Rusya ve Çin'e karşı 'uluslararası düzeni' koruma çağrısı yaptı
Fransa'da son 24 saatte 311 can kaybı
Norveç medyası: 'Bir F-35 yerine 22 Türk SİHA'sı alalım'
G7 ülkeleri İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geliyor
Pençe operasyonlarında terörist mevzileri imha ediliyor
Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaştı!
AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum kesimi AB'yi kendi oyuncağı haline getirdi
Banka şube çalışma süresinde emekliler için düzenleme
Bakan Akar Libya'da temaslarda bulundu
ABD'de 400 bizonu öldürecek gönüllüler aranıyor
Bakan Koca: Sinovac aşısının sevki planlandığı şekilde sürecek
ABD'li diplomat: Türkiye karşısında kaybetmekten korkuyorlar
Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde kupa sahibini buluyor
Rum liderden Türkiye'ye hadsiz sözler!
Bakan Koca'dan sevindiren haber: Yarı yarıya düştü
Yerli aşı ve ilaçlar için tarih belli oldu
Rum tarafı şaşkına döndü: Türk tarafı yeni çözüm önerisini kayıtlara geçirdi
Aşı olanların antikor düzeyi 3 kat arttı
Lice'de listeye 3 çizik!
İstanbul'da Sarallar suç örgütüne operasyon! Makedonya'da yakalanıp getirildi
Sınırda gerginlik azaldı: Kırgızistan ve Tacikistan askerlerini çekti
Norveçli uzmandan dikkat çeken Bayraktar TB2 ve F-35 karşılaştırması
Bestami Yazgan: Artık bizimle vekalet savaşı yapamayacaklar, ezer geçeriz
04 Mayıs 2021 Salı 00:55:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 00:55:00

İngiltere ve ABD, Rusya ve Çin'e karşı 'uluslararası düzeni' koruma çağrısı yaptı

ABONE OL

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin ve Rusya gibi devletler karşısında, aynı değerleri paylaşan ve çok taraflı sistemi korumak isteyen ülkeler topluluğu konusunda artan talep ve ihtiyaç olduğunu söyledi.

Raab ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın yapılacak G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ikilinin "Rusya'nın devam eden istikrarsızlaştırıcı eylemleri" ve Çin'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong'daki faaliyetleri nedeniyle hesap sorulması gibi öncelikleri ele aldıkları ifade edildi. Görüşmede ayrıca Afganistan, İran ve Etiyopya'daki son gelişmelerin de değerlendirildiği belirtildi.

Raab, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Londra ve Washington'un bir dizi konuda "omuz omuza" olduğunu söyledi.

Blinken da ABD'nin İngiltere'den "daha yakın müttefiki, yakın ortağı olmadığını" belirtti.

Rusya

G7 toplantılarına gayriresmi de olsa Rusya'nın dahil edilmesi konusunda herhangi bir düşünce olup olmadığına ilişkin soru üzerine Raab, iyi diplomatik ilişkiler kapısının "her zaman açık" olduğunu ancak öncesinde Rusya'nın davranışının değişmesi gerektiğini ifade etti.

Raab, "Değişmesi gereken şey, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak uluslararası hukukun temel normlarına aykırı davranışıdır." ifadesini kullandı.

Bu davranışlar arasında siber saldırılar, dezenformasyon, muhalif lider Alexei Navalnıy'ın sadece insan haklarının ihlali değil aynı zamanda Rus topraklarında kimyasal saldırıda zehirlenmesi ile Ukrayna sınırında "korku politikası ve güç gösterisi"ni sayan Raab, "Rusya ile daha iyi bir ilişki fırsatı var, bunu memnuniyetle karşılıyoruz ancak bu davranışlara ve eylemlere bağlı."diye konuştu.

Aynı değerleri paylaşan ve çok taraflı sistemi korumak isteyen bir ülkeler topluluğu konusunda artan talep ve ihtiyaç gördüğünü kaydeden Raab, İngiltere'nin, Avustralya, Güney Kore, Hindistan ve Güney Afrika'yı Londra'daki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına davet etmiş olmasının birlikte çalışan benzer düşünen ülkeler modeline geçişin görülebilir bir işareti olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Rusya ile daha istikrarlı bir ilişki istediğini ancak bunun Kremlin'in davranışlarına bağlı olduğunu vurgulayarak, "Başkan (Joe) Biden, uzun süredir bu konuda çok net. Rusya pervasızca veya agresif davranmayı seçerse buna cevap vereceğiz ancak durumu tırmandırmaya çalışmıyoruz, daha istikrarlı, daha öngörülebilir bir ilişkiyi tercih ederiz. Rusya bu yönde ilerlerse biz de aynısını yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Çin

Blinken, Çin konusunda ise Batı'nın Pekin'i "sınırlamaya" veya "bastırmaya" çalışmadığını söyledi.

Yapmaya çalıştıkları şeyin, uluslararası kurallara dayalı düzeni sürdürmek olduğunu savunan Blinken, "Herhangi bir ülke, Çin ya da başkası, bu kurallara dayalı düzene meydan okuyan ya da baltalayan, aşındırmaya çalışan eylemlerde bulunursa ve verdikleri taahhütleri yerine getirmezse ayağa kalkar ve düzeni savunuruz." diye konuştu.

Raab da değerler için ayağa kalmak konusunda hemfikir olduklarını ancak aynı zamanda Çin ile olumlu bir şekilde çalışmak için yapıcı yollar bulmak istediklerini de söyledi.

Öte yandan Raab, İran'ın casuslukla suçladığı çifte vatandaş Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in serbest bırakılmasını sağlamak için İngiltere'nin 400 milyon sterlinlik borcunu ödeyeceğine ilişkin haberlerin "henüz doğru olmadığını" ifade etti.

Etiketler : İngiltere abd rusya çin
Kapanma öncesi son hazırlıklar!

Kapanma öncesi son hazırlıklar!
Eski kayınpederden uzaklaştırma kararı

Eski kayınpederden uzaklaştırma kararı
Son karar Ozan'da

Son karar Ozan'da
Melisa Sözen virüsü atlattı

Melisa Sözen virüsü atlattı
Kusurlu güzelliği seviyorum

Kusurlu güzelliği seviyorum
Final sonrası kişisel bakım

Final sonrası kişisel bakım
Gizemli erkek arkadaş

Gizemli erkek arkadaş
Babalık muhteşem bir duygu!

Babalık muhteşem bir duygu!
İtalyan gelin üzdü

İtalyan gelin üzdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER