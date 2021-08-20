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20 Ağustos 2021 Cuma 18:18:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 18:18:00

İngiltere: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz

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İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, son tahliye uçaklarının pazar günü Afganistan'ı terk edebileceğini ancak söz verilen herkesin Afganistan'dan tahliye edilemeyeceğini söyledi.

Heappey, Radio 4'e yaptığı açıklamada hava köprüsünün 2-5 gün içinde kapanabileceğini belirtti.

Ülkeden herkesin dışarı çıkıncaya kadar bekleme şanslarının bulunmadığını söyleyen Heappey, "Burada Savunma Bakanlığı'ndaki herkesi geceleri uyanık tutan bir gerçek var. O da, herkesi kesinlikle dışarı çıkaramayacağımız gerçeği" dedi.

"BAZILARI ÇIKMAYI BAŞARAMAYACAK"

Savunma Bakanı Ben Wallace da hafta başında yaptığı açıklamada, bazılarının ülke dışına çıkmayı başaramayacağını söylemişti.

Başbakan Boris Johnson, İngiltere'nin Afganistan'dan ayrılmak isteyen 20 bin kişiyi alacağını, 5 bin kişinin gelecek 12 ay içinde, geri kalanların ise gelecek 5 yılda kabul edileceğini açıklamıştı.

Ancak, Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirdiği pazar gecesi ile cuma sabahı arasında Kabil'den 2 bin 163 kişi tahliye edilebildi.

Son haftalar dahil tahliye edilenlerin toplam sayısı ise yaklaşık 3 bin 800 oldu.

Etiketler : İngiltere Heappey Afganistan
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