İngiltere Savunma Bakanlığından depremzedelere tıbbi destek

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara katılan İngiltere Savunma Bakanlığına bağlı 100'den fazla tıp uzmanı, yoğun bakım hava destek ekibi aracılığıyla ve Türkoğlu'ndaki Birleşik Krallık Tıbbi Tedavi Tesisi'nde depremzedelere acil tıbbi yardım sağlıyor.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere Savunma Bakanlığına bağlı tıbbi uzmanlar, depremzedelere sağlık alanında yardımda bulunuyor.

Bir anestezist, 5 hemşire, 3 sağlık görevlisi, 1 paramedik ve 1 tıbbi ekipman teknisyeninden oluşan Kraliyet Hava Kuvvetleri Yoğun Bakım Hava Destek Ekibi (CCAST), Kraliyet Hava Kuvvetlerinin C-130 Hercules uçağı ile Adıyaman Havalimanı'na ulaştı.

Depremde yaralananlar, yakınları ve Türk sağlık personeli dün gece C-130 uçağıyla Adıyaman'dan Ankara Etimesgut'a getirildi.

Uçağın Baş Doktoru Yarbay David Hall, ekibinin sağladığı tıbbi desteğe ilişkin, "CCAST, en kritik hasta veya yaralı hastaları hava yoluyla nakletmeye her zaman hazırdır. Herhangi bir uçağın içine hızla konuşlanarak, dünyanın herhangi bir yerine gidip havada en yüksek standartta yoğun bakım sağlama konusunda benzersiz bir yeteneğe sahibiz. Ekipte bir doktor, iki uçuş hemşiresi, bir sağlık personeli ve teknik destek bulunuyor. Birleşik Krallık'ın afet yardım müdahalesini desteklemekten ve en kötü durumdaki hasta kişilere bakım sağlamak için çalışmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir Tıbbi Tedavi Tesisi kurarken tesiste, 16. Tıbbi Alaydan ve Kraliyet Hava Kuvvetleri Taktik Tıbbi Kanadı'ndan 82 personel, hayat kurtaran tıbbi tedaviyi ve desteği sağlamak için Türk sağlık personeli ve UK-Med hayır kurumundan sağlık görevlileri ile çalışıyor.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından Türkiye'ye 15 tondan fazla yardım gönderilirken depreme müdahaleyi desteklemek için dün 25 milyon sterlin tutarında yeni fon açıklanmıştı.

İngiltere C-130 uçağındaki Müşterek Kuvvet Karargahı Komutanı Tuğgeneral Reeve, yaptıkları çalışmalara ilişkin, "Bu C-130'da, dünya çapındaki doktorlarımız ve sahip olduğumuz yeteneklerimizle birlikte Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri CCAST ekibini, Türk halkına en çok ihtiyaç duydukları anda yardım etmek üzere faal halde görmek gerçek bir ayrıcalıktı." açıklamasında bulundu.