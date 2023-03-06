İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Rusya uzun vadede çoktan kaybetti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin başkenti Londra'da iktidardaki Muhafazakar Parti destekçisi "Conservative Home" adlı blok tarafından düzenlenen savunma ve güvenlik konulu konferansa katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Bakan Wallace, küresel güvenlik sorununa işaret ederek, dünyanın gelecek on veya yirmi yıl için daha güvensiz ve istikrarsız bir yer olacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Wallace, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, "Uzun vadede ve bir tür küresel makro konumlandırmada, Rusya çoktan kaybetti." ifadesini kullandı.

Rusya'nın uluslararası itibarının başlangıçta olduğundan çok daha az olduğunu söyleyen Wallace, mevcut Rus hükümetinin şu anki tutumuna devam ettiği sürece bu durumun gelecek birkaç yıl içinde değişmesinin muhtemel olmadığını bildirdi.

Bakan Wallace, "Biz sonuna kadar Ukrayna'nın yanındayız ve nihayetinde Rusya'nın Ukrayna'dan çıkarılacağını ve Rusya'nın, Ukrayna'nın güçlü bir konuma sahip olduğunu ve geleceğiyle ne yapmak istediğini seçebileceği bir tür müzakere pozisyonuna zorlanacağını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Wallace, savaş meydanında, "elektronik savaş"ın kullanımının önemine de dikkati çekerek, "Ukrayna'daki savaş, elektronik savaş kabiliyetiniz yoksa, aniden çok savunmasız hale gelebileceğinizi veya çok pahalı ekipmanlarınızın yanlış hedefte kullanılabileceğini gösterdi." diye konuştu.