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15 Kasım 2022 Salı 00:19:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 00:19:00

İngiltere Mali'deki askerlerini çekme kararı aldı

Kaynak: AA

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İngiltere, Mali'de siyasi istikrarsızlığı öne sürerek, bu ülkedeki askerlerini planlanandan daha erken çekeceğini açıkladı.

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, parlamentoda milletvekillerine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü misyonu kapsamında Mali'ye gönderdikleri yaklaşık 300 İngiliz askeri çekeceklerini duyurdu.

James Heappey, Mali'de 3 yıl içinde gerçekleştirilen iki darbenin barışı ilerletmeye yönelik uluslararası çabaları zayıflattığını dile getirdi.

Mali hükümetinin, Rus güvenlik şirketi "Wagner Grubu" ile çalıştığını öne süren Heappey, "Wagner Grubu, kitlesel insan hakları ihlalleriyle bağlantılı ve Mali hükümetinin Wagner Grubu'yla ortaklığı, bölgelerinde kalıcı istikrar ve güvenliğe zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mali'deki operasyonu, "dünyanın en tehlikeli barışı koruma görevi" olarak nitelendiren Heappey, 2013'ten bu yana 288 BM askerinin burada hayatını kaybettiğini belirtti.

Fransa da Mali'deki askerlerini çekmeye başlamıştı

Mali'deki hükümet, 2014'te imzalanan savunma alanındaki iş birliği anlaşmalarının Fransa'nın, Mali'nin egemenlik hakkını çeşitli şekillerde ihlal etmesi nedeniyle feshedildiğini belirtmişti.

Bu ihlallere gerekçe olarak Fransa'nın Barkhane Operasyonundaki asker sayısını Mali'ye danışmadan azaltmaya karar vermesi, Barkhane ve Takuba Görev Gücü'nün faaliyetlerini Mali'yi haberdar etmeden sonlandırması ve Fransız askeri uçaklarının izinsiz uçuş yapması gösterilmişti.

İki ülke arasındaki ilk kriz Wagner paralı askerlerinin Mali'de konuşlandığı iddialarıyla başlamıştı.

Fransa, iddiaların ortaya atıldığı Ekim 2021'den beri üst üste çeşitli krizler yaşadığı Mali'den çekileceğini ve Barkhane Operasyonu'nu sonlandıracağını duyurmuştu.

Fransa, yaklaşık 300 askerin bulunduğu Gossi'deki üstten 19 Nisan'da çekilmişti.

Politik ve askeri şartlardaki uzlaşmazlık üzerine 2022 Şubat'ta başlanan çekilme kapsamında Gossi'den sonra 13 Haziran itibarıyla Menaka'daki askerlerini de geri çekmeye başlamıştı.

Etiketler : ingiltere mali asker
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