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İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı jetler Rus uçaklarına karşı havalandı
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14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:59:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:59:00

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı jetler Rus uçaklarına karşı havalandı

Kaynak: AA

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İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) bağlı Eurofighter Typhoon savaş uçakları, İskoçya'nın kuzeyinde uçan iki "Tupolev Tu-142" tipi Rus deniz devriye ve bombardıman uçağına karşılık vererek geçişlerini takip etti.

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki Rus uçağının NATO'nun kuzey kontrol noktasında yer alan İskoçya'nın Shetland adalarının kuzeyinde seyretmesi üzerine, RAF'e bağlı Eurofighter Typhoon jetleri havalandı.

İskoçya'daki Lossiemouth Üssü'nden kalkan jetlerin uluslararası hava sahasında Rus uçaklarının geçişlerine eşlik ettiği aktarılan açıklamada, İngiltere Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Heappey, söz konusu üsteki jetlerin İngiltere hava sahasını sürekli olarak kontrol ettiğini belirterek, "Typhoon jetlerinin pilotları bu sabah iki uzun menzilli Rus bombardıman uçağını durdurmak için havalandılar. İngiltere topraklarına yönelik herhangi bir potansiyel tehdide karşı koymaya hazır olarak Shetland kuzeyinden geçişlerini izlediler." dedi.

Devlet Bakanı Heappey, bir ikmal uçağının da görevin daha uzun süre sürdürülebilmesi için Eurofighter Typhoon jetlerine eşlik ettiğini bildirdi.

Eurofightre Typhoon uçağının pilotu da iki Rus uçağının İngiltere'nin kontrol alanından çıkana kadar takip edildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında Lossimouth Üssü pilotlarının 4 aylık NATO görevi kapsamında Estonya'da bulunduğu ve bu sürede Rus uçaklarına karşı 50 engelleme uçuşu yaptığı ifade edildi.

İngiltere'nin hava kontrol sahasına giren Rus askeri uçaklarının diğer uçaklara tehlike oluşturabileceğine işaret edilen açıklamada, Rus uçaklarının hava trafik kontrolörleriyle temasa geçmediği, görülebilmelerini sağlayan kodları yayınlamadığı da kaydedildi.

İngiliz savaş uçakları haziranda da Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri unsurlarıyla birlikte Rus uçaklarının Kuzey Denizi'nden İngiliz hava sahasına girme potansiyeline karşı havalanmış ve engelleme yapmıştı.

Etiketler : İngiliz Rusya Hava Kuvvetler
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