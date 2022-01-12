Kraliçe Elizabeth'in ikametinde alarm! Resmen yasaklanıyor!

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12 Ocak 2022 Çarşamba 11:12:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 11:12:00

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in güvenliği için Windsor Kalesi uçuşa yasak bölge ilan edildi

Kaynak: HaberGlobal'

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İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ana ikametgahı olan Windsor Kalesi'ne, hava sahası kısıtlamaları getirildi. Kararın, daha önce yaşanan bir güvenlik ihlali sonucu alındığı öğrenildi.

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ve ailesinin yaşadığı Windsor Kalesi'ne, uçuş yasağı getirildi.

HaberGlobal'de yer alan habere göre, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ana ikametgahı olan Windsor Kalesi üzerindeki hava sahası, bu ay içinde uçuşa yasak bölge haline gelecek.

Karar, bölgedeki bir güvenlik ihlalinden haftalar sonra alındı.

Thames Valley Polisi ve Büyükşehir Polis Teşkilatı ve Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) Windsor için kısıtlı bir hava sahası emrini onayladı.

Polis, yasak bölge üzerinden yapılacak herhangi bir uçuşun izin gerektireceği ve emri ihlal eden herkesin yargılanacağını söyledi.

Scotland Yard, CAA'ya uçuşa yasak bölge başvurusunun, belirli bir tehditle ilgili olmaktan ziyade "Windsor Kalesi'ndeki güvenlik düzenlemelerinin devam eden incelemesinin" bir parçası olduğunu söyledi .

Hava sahası kısıtlamaları 27 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Etiketler : Kraliçe Elizabeth ingiltere uçuş yasağı Scotland Yard
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