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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutunu çeyrek milyondan fazla kişi ziyaret etti
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20 Eylül 2022 Salı 16:32:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 16:32:00

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutunu çeyrek milyondan fazla kişi ziyaret etti

Kaynak: AA

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşını, dün düzenlenen cenaze törenine kadar bekletildiği Westminster Hall'de 250 binden fazla kişi ziyaret etti.

İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Michelle Donelan, çeyrek milyondan fazla kişinin, cenaze merasimine kadar Westminster Hall'de tutulan Kraliçe Elizabeth'in tabutunu ziyaret ettiğini açıkladı.

Bakan Donelan, 250 bin ziyaretin yaklaşık bir rakam olduğunu, hükümetin nihai rakam üzerinde çalıştığını belirtti.

Kraliçe'nin tabutunu görebilmek için kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşmuştu

Kraliçe Elizabeth'in 14 Eylül'de Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirilen naaşı, dün düzenlenen cenaze törenine kadar halkın ziyaretine açılmıştı.

Parlamento binasındaki Westminster Hall'de katafalka konulan Kraliçe Elizabeth'in tabutunu görmek isteyen on binlerce kişi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturmuştu.

Kraliçe'nin tabutunu görmek için çok uzun saatler kuyrukta bekleyenler arasında 47 yaşındaki eski futbolcu David Beckham da vardı. Beckham, Kraliçe'nin naaşını görebilmek için 12 saat kuyrukta beklemişti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin resmi cenaze töreni, dün İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde dünya genelinden üst düzey devlet yetkililerin katılımıyla düzenlenmişti.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle defnedilmişti.

Etiketler : ingiltere kraliçesi kraliçe elizabeth cenaze
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