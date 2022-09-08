İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tıbbı gözetim altında tutuluyor

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti. Kraliçe rahat ve Balmoral'da kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili ailesinin bilgilendirildiği kaydedildi.

İngiltere Başbakanı Liz Truss da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bütün ülke bu öğlen Buckingham Sarayı'ndan gelecek haberlerle derinden ilgilenecek. Benim ve İngiltere'deki insanların düşünceleri şu anda Kraliçe ve ailesiyle birlikte." paylaşımında bulundu.

96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi Elizabeth, geçen sonbahardan bu yana hareketlilik sorunları yaşıyor ve düzenli olarak baston kullanıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle son dönemlerde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

ÇOCUKLARI VE TORUNLARI İSKOÇYA'YA GİDİYOR



BBC'nin haberine göre, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Camilla, 2. Elizabeth'in bulunduğu Balmoral Malikanesi'ne gitti.

Öte yandan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William da Balmoral'a gidiyor.

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın sözcüsü de çiftin İskoçya'ya seyahat edeceği bildirdi.

Kraliçe'nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward'ın da Balmoral'a gitmesi bekleniyor.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirterek herkes gibi Kraliçe 2. Elizabeth'in iyileşmesini umduğunu söyledi.

Anglikan Kilisesi Canterbury Başpiskoposu Justin Welby de Kraliçe'ye dualarını gönderdiğini bildirdi.