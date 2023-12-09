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İngiltere Kralı, Gazze için ateşkes çağrısını görmezden geldi
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09 Aralık 2023 Cumartesi 21:56:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 21:56:00

İngiltere Kralı, Gazze için ateşkes çağrısını görmezden geldi

Kaynak: AA

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İngiltere'de Filistin destekçisi kadın Kral Charles'tan "Gazze'de ateşkes" çağrısı yapmasını istedi. Görüntülerde, Kral Charles'ın sesin geldiği tarafa yöneldiği fakat kadını görmezden geldiği dikkati çekti.

İngiltere Kralı 3. Charles, başkent Londra'da Noel pazarını gezdiği esnada, Filistin destekçisi bir kadın kendisine seslenerek "Gazze'de ateşkes" çağrısında bulunmasını istedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kral Charles, başkentteki Ealing Noel Pazarı'nı gezerken bir kadının, Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemesi için kendisine seslendiği görüldü.

Görüntülerde, Kral Charles'ın sesin geldiği tarafa yöneldiği fakat kadını görmezden geldiği dikkati çekti.

Protestocunun Kral'a, "Filistin'e özgürlük Kral Charles", "Şimdi ateşkes", "Özgür, özgür Filistin", "Mutlu Noeller" diye seslendiği anlar da görüntülere yansıdı.

Etiketler : Kral Charles Filistin ateşkes çağrısı kadını görmezden
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