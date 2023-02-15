İngiltere Kralı depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllüleri ziyaret etti
Kaynak: AA
İngiltere Kralı 3. Charles, Türk ve Suriyeli depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllülere ziyarette bulundu.
Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kral Charles'ın, Londra'nın Hounslow bölgesinde Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneğini ziyaret ettiği duyuruldu.
Kral Charles'ın burada Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve gönüllülerden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldığı aktarıldı.
Buradaki ziyaretin ardından Kral Charles'ın Suriye'deki depremzedelere yardım toplanan Trafalgar Maydanı'ndaki yardım çadırını ziyaret ettiği duyuruldu.
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