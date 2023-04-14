VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Siyaset ve rant peşinde olanları halkımız iyi biliyor"
Belarus: Batı düşmanca söylemlere devam ederse stratejik nükleer silah ediniriz
İngiltere Kralı Charles'a yumurta fırlatan kişi suçlu bulundu
Kur'an-ı Kerim'e saldırı: Danimarka Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu onaylandı
Diyarbakır merkezli 'hacker' operasyonunda 16 tutuklama
14 Nisan 2023 Cuma 19:38:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 19:38:00

İngiltere Kralı Charles'a yumurta fırlatan kişi suçlu bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere Kralı 3. Charles'a, Kasım 2022'de York kentine yaptığı ziyaret sırasında yumurta fırlatan Patrick Thelwell, tehditkar davranıştan suçlu bulundu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kral Charles'a yumurta fırlatan 23 yaşındaki Thelwell hakkında açılan davanın duruşması, York Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada, yumurta fırlattığını kabul eden Thelwell, bunun "ceza gerektirmeyen şiddet olayı" olduğunu savundu.

Yargıç Paul Goldspring, duruşmanın sonunda Thelwell'in kamu düzenini bozduğuna hükmederek tehditkar davranıştan suçlu buldu.

Kral'a yumurta fırlatan Thelwell'e, 100 saat ücretsiz çalışma ve 12 ay toplum hizmeti cezasının yanı sıra para cezası da verildi.

KRAL VE EŞİ CAMİLLA'YA YUMURTA FIRLATAN KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kral Charles ve eşi Camilla, 9 Kasım 2022'de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in heykelini açmak üzere ziyaret ettikleri York kentinde halkla buluşmuş, bu esnada kalabalığın içindeki bir protestocu, Kral ve Kraliçe'ye yumurta fırlatmıştı.

Yumurtaların, Kral'ın önüne düştüğü, kendisine isabet etmediği görülmüştü.

Polisler tarafından gözaltına alınan kişi, "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağırmıştı.

Kalabalığın içerisindeki bazı kişilerin ise protestocuya, "Tanrı Kral'ı korusun" ve "Sana yazıklar olsun" diye bağırdığı duyulmuştu.

Etiketler : Kral Charles İngiltere Kralı Charles yumurta
Ameliyatı başarılı geçti

Ameliyatı başarılı geçti
Melodisini beğendiği tekliyi okudu

Melodisini beğendiği tekliyi okudu
Oğlum Brad Pitt gibi

Oğlum Brad Pitt gibi
Yeşilçam övgüsü

Yeşilçam övgüsü
Kaza yaptılar

Kaza yaptılar
İlk kez İstanbul'da

İlk kez İstanbul'da
Eski dostlar buluştu

Eski dostlar buluştu
Sevda Erginci: Kıskançlığa tahammül edemem

Sevda Erginci: Kıskançlığa tahammül edemem
Aceleci Burcu

Aceleci Burcu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX