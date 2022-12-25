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İngiltere Kralı 3. Charles, ilk Noel mesajında artan yaşam maliyetine değindi
25 Aralık 2022 Pazar 23:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 23:00:00

İngiltere Kralı 3. Charles, ilk Noel mesajında artan yaşam maliyetine değindi

Kaynak: AA

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İngiltere Kralı 3. Charles, ilk Noel konuşmasında, artan hayat pahalılığı karşısında faturalarını ödemek, ailelerini doyurmak ve evlerini ısıtmak için mücadele edenlerin duyduğu büyük endişe ve zorluktan bahsetti.

Kral Charles, önceden kaydedilmiş konuşmasının başında, 8 Eylül'de vefat eden annesi Kraliçe Elizabeth'i andı ve Kraliyet ailesine gösterilen sevgi ve ilgiden ötürü halka teşekkürlerini sundu.

Kral'ın televizyonda yayınlanan konuşmasının arka planında yer alan görüntülerde gıda bankası ve evsizlere yemek dağıtılan görüntülere yer verildi ve Kral Charles, mesajında yaşam maliyetlerinin artması sonucu birçok kişinin yaşadığı büyük endişe ve zorluklara değindi.

İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral Charles, "Çevrelerindeki ihtiyaç sahiplerini desteklemek için yiyecek veya bağış veya en değerli şeyleri olan zamanlarını cömertçe veren tüm harika insanlara özellikle saygılarımı sunmak istiyorum." dedi.

Görüntülerde ayrıca, sahada görev yapan ordu personeli, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, acil servis personeli ve doktorların görüntüleri gösterildi.

Kral Charles, konuşmasında, yorulmadan çalışan acil servis çalışanları, öğretmenler, sağlık ve sosyal bakım personelinden övgüyle bahsetti.

İngiltere'nin yeni monarkı Kral Charles, ilk Noel mesajında, "Tüm kalbimle, herkese barış, mutluluk ve sonsuz ışık dolu bir Noel diliyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere'de Noel mesajı ilk kez 1932'de Kral 5. George tarafından radyoda yayımlanmıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in, tahta çıktığı 1952'den bu yana ise her yıl radyo ve televizyonlardan Noel mesajı yayınlanıyor.

Noel mesajı yayınlayan son erkek hükümdar ise 1951'de Kral 6. George olmuştu.

Etiketler : ingiltere kralı kral charles noel mesajı
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