İngiltere, Kızıldeniz'de şüpheli bir dronu imha ettiğini bildirdi

İngiltere, Kızıldeniz'de şüpheli bir dronu imha ettiğini bildirdi

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, HMS Diamond destroyerinin, dün gece boyunca Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef aldığından şüphelenilen dronu düşürdüğünü kaydetti.

Shapps, Sea Viper füzesiyle hedefin başarıyla imha edildiğini ifade ederek, HMS Diamond gemisinin kısa süre önce deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları desteklemek üzere bölgeye ulaştığını belirtti.

Bakan Shapps, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son dönemde artan yasa dışı saldırılar Kızıldeniz'deki uluslararası ticarete ve deniz güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır. İngiltere, küresel ticaretin serbest akışını korumak için bu saldırıları püskürtmeye kararlıdır."

HMS Diamond destroyeri, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nda görev yapan askeri filoya katılmak üzere geçen ay İngiltere'den ayrılmıştı.

Öte yandan, İngiltere, 7 Ekim'in ardından İsrail'i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz'de, Kraliyet Donanmasına ait iki gemi ile deniz devriye ve gözetleme uçağı konuşlandıracağını duyurmuştu.

HUSİLER KIZILDENİZ'DE İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

CENTCOM, bugün yaptığı açıklamada da dün sabah Husilerin, Kızıldeniz'in güneyinde Marşal Adaları bayraklı "Ardmore Encounter" adlı bir petrol tankerini ele geçirme girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.