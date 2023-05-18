İngiltere, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasından memnun
Kaynak: AA
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesinin pozitif bir adım olduğunu belirterek Türkiye ve Birleşmiş Milletler'e (BM) teşekkür etti.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter hesabından, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi olumlu bir adım ancak Rusya'nın koyduğu bitiş tarihleri anlaşmayı istikrarsızlaştırdı ve gıdanın en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasını yavaşlattı." paylaşımı yaptı.
Bakan Cleverly, "Çalışmaları için BM ve Türkiye'ye teşekkür ederim. Rusya gıdayı bir silah olarak kullanmaya son vermeli ve anlaşmanın eksiksiz uygulanacağını taahhüt etmelidir." ifadelerini kullandı.
TAŞINAN TAHIL MİKTARI 30 MİLYON TONU AŞTI
Anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren gıda krizini önlemek için iki ülke arasında Türkiye'nin girişimleri ve BM'nin kolaylaştırıcılığı ile 22 Temmuz 2022'de imzalanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada imzalandığı günden bu yana çeşitli defalar uzatılan ve 18 Mayıs'ta sona ermesi beklenen anlaşmanın 2 ay daha uzatıldığını duyurmuştu.
Oluşturulan tahıl koridorundan geçen tahıl miktarı, 30 milyon 250 bin tonu aştı. Devam eden sevkiyat kapsamında Ukrayna limanlarından ayrılan gemi sayısı 951'e ulaştı.
Koridordan geçen tahılın yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.
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