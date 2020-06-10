İngiltere için korkutan koronavirüs açıklaması! İkinci dalga 2,5 kat güçlü olacak

İngiltere’de Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Tıp Okulu’nun (LSHTM) yaptığı araştırmada, “Eğer okullar tamamen ya da kademeli olarak açılırsa ve bununla birlikte etkili test sistemi uygulanmazsa ikinci korona dalgası 2.2-2.5 kat daha güçlü olabilir” uyarısında bulunuldu.



‘TEST AND TRACE’ SİSTEMİ

Bilim adamları test yapılmasının önemli olduğunu belirtti. 28 Mayıs’tan bu yana ‘Test and Trace’ adlı sistemin kullanıldığı ülkede sistemin amacının, normalleşme sürecine katkıda bulunmak olduğu ifade edildi. Test sayılarının az olması çok eleştirilmişti.