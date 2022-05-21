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21 Mayıs 2022 Cumartesi 14:02:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 14:02:00

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss açıkladı... "Rusya, Moldova'ya güvenlik tehdidi oluşturuyor"

Kaynak: IHA

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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın tehdidi altındaki ülkelerin korunması gerektiğini belirterek, "Moldova'nın NATO standardına göre donatıldığını görmek isterim" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken bölgedeki diğer ülkelerin Rus tehdidine karşı korunmasına yardımcı olmak için müttefiklerle görüşmeleri sürdürdüğünü ifade etti. Rusya'nın Moldova için güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunan Truss, "Putin daha büyük bir Rusya oluşturma emelleri konusunda net. Kiev'i alma girişimlerinin başarılı olmaması, bu hırslarından vazgeçtiği anlamına gelmiyor" dedi.

"Moldova'nın NATO standartlarına göre donatıldığını görmek isterim"

Truss, bu doğrultuda İngiltere ve müttefiklerinin Rus tehdidi altındaki diğer savunmasız ülkelerin korunmasına yönelik görüştüğünü söyleyerek, "Gelecekteki saldırganlığı caydırmak için Ukrayna'nın savunmasını yükseltme konusundaki görüşmeler, Moldova gibi diğer savunmasız ülkeleri de kapsayacak. Moldova'nın NATO standartlarına göre donatıldığını görmek isterim. Bunu müttefiklerimizle görüşüyoruz" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın güneybatı sınırında bulunan Moldova, Rusya ile sınırı paylaşmamasına rağmen Ukrayna'nın güneyinde Rus kuvvetleri tarafından saldırıya uğrayan bazı bölgelere yakın olduğu için risk altında görülüyor.

Öte yandan, savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalan göçmenlere sınırlarını açan Moldova, Ukrayna'ya yönelik saldırılardan sonra Avrupa Birliği'ne katılmak için başvuruda bulunmuştu.

Etiketler : ingiltere rusya moldova NATO
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