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21 Haziran 2022 Salı 17:58:00 - Güncelleme:21 Haziran 2022 Salı 17:58:00

İngiltere Başbakanlık Ofisi de 'Türkiye' dedi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Boris Johnson telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son Kiev ziyareti hakkında bilgi verdi.

TURKEY YERİNE TÜRKİYE DENİLDİ

Liderler, Rusya'nın saldırganlığına son vermesinin ve Ukrayna'nın egemenliğinin yeniden sağlanmasının önemi üzerinde mutabık kaldı.

Açıklamada, "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Başkan Erdoğan ve Johnson, özellikle gelişmekte olan ülkeleri sert şekilde vuran Rusya'nın Ukrayna'nın tahıl ihracatı üzerindeki blokesini acilen kaldırmasına yönelik görüşmelerde bulundu.

Boris Johnson, Türkiye'nin bu konuda süregelen liderliğini ve Karadeniz ticaret yollarını açık tutma kararlılığını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

BM ONAYLADI; TÜRKİYE İSMİ RESMİLEŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Johnson, ayrıca iki ülke arasında savunma ve güvenlik iş birliğinin artmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu ortaklığı derinleştirmek için yeni fırsatlara işaret etti.

Türkiye, uluslararası arenada kabul gören "Turkey" adını, "Türkiye" olarak değiştirmek üzere BM'ye başvuru yapmıştı.

Etiketler : Başkan Erdoğan Türkiye Boris Johnson
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