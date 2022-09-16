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16 Eylül 2022 Cuma 17:43:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 17:43:00

İngiltere Başbakanı Truss, Kraliçe'nin cenazesine gelen "sınırlı sayıda" liderle görüşecek

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın, bu hafta sonu Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak için gelecek ülke liderlerinden "sınırlı sayıda" isimle bir araya geleceği bildirildi.

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın, yarın Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile Chevening House'ta bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, Truss'ın, 18 Eylül Pazar günü ise İrlanda Başbakanı Michael Martin, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve ABD Başkanı Joe Biden ile Başbakanlık Konutu 10 Numara'da görüşeceği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Başbakan Truss'ın gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda diğer ülkelerin liderleriyle görüşme fırsatına sahip olacağı kaydedildi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki resmi törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.

Etiketler : kraliçe elizabeth liz truss ingiltere
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