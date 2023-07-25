VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca'dan "Hepatit A aşısı" açıklaması
Adana'daki 5,5'lik depremde 8 kişi hastaneye kaldırıldı
"Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden işlev kazanması için Türkiye ile yakın çalışıyoruz"
İkinci el araçları sıfır fiyatının üzerinde pazarlayanlara 35,4 milyon lira ceza kesildi
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı
Van'da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
25 Temmuz 2023 Salı 13:51:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 13:51:00

İngiltere Başbakanı Sunak: Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden işlev kazanması için Türkiye ile yakın çalışıyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden işlev kazanması için İngiltere'nin Türkiye ile yakın çalıştığını belirtti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Sunak ile Zelenskiy telefonda Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri ve Karadeniz Tahıl Koridoru'nu ele aldı.

İki lider, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırılması açısından önemi konusunda fikir birliği içinde olduklarını kaydetti.

Koridorun yeniden işlev kazanması için İngiltere'nin Türkiye ile yakın çalıştığını vurgulayan Sunak ayrıca Rusya'nın Odessa saldırıları karşısında "dehşete kapıldığını" da söyledi.

Bu ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığını yürüten İngiltere'nin Rusya'yı kınamayı sürdüreceğine de dikkati çeken Sunak, Rusya'nın artan şekilde Karadeniz'de ticari gemileri hedef almayı sürdürdüğünü, İngiltere'nin de bu gelişmeleri partnerleriyle yakından izlediğini ifade etti.

Sunak, İngiltere'nin Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, ağır silah, füze ve cephane desteğini sürdüreceğini belirtti.

İki lider, Ukrayna ile ortak deklarasyon imzalayan ülke sayısının artmasının Ukrayna'ya verilen uluslararası desteği göstermesi bakımından önemli olduğu konusunda da görüşlerini paylaştı.

Etiketler : türkiye karadeniz tahıl koridoru ingiltere rusya
Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama

Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama
Çocuklara moral verdi

Çocuklara moral verdi
Yeni nesil çok yenilikçi

Yeni nesil çok yenilikçi
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Altın elbiseli Karsu!

Altın elbiseli Karsu!
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX