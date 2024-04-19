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19 Nisan 2024 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 14:30:00

İngiltere Başbakanı Sunak: İsrail-İran geriliminin tırmanması kimsenin çıkarına değil

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırı düzenlediği iddialarına ilişkin, İran'ın geçen haftaki hava saldırının ardından İsrail'in kesinlikle kendini savunma hakkı olduğunu ancak geriliminin tırmanmasının kimsenin çıkarına olmadığını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, başkent Londra'daki "Centre for Social Justice" adlı düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırı düzenlediği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Sunak, halihazırda olay netleşene kadar spekülasyon yapmanın doğru olmayacağını ve ülkesinin müttefikleriyle ayrıntıları teyit etmek için çalıştığını kaydetti.

İran'ın geçen hafta İsrail'e yönelik düzenlediği hava saldırısını kınadıklarını hatırlatan Sunak, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in kesinlikle kendini savunma hakkı var ancak geçen hafta İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu ile yaptığım görüşmede de ifade ettiğim üzere daha genel anlamda, gerilimin tırmanması kimsenin çıkarına değil. Bizim görmek istediğimiz şey tüm bölgede sükunetin hakim olması."

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı.

Etiketler : ingiltere rishi sunak israil iran
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