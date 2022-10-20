20 Ekim 2022 Perşembe 15:38:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 15:38:00
İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti
Truss, istifasına ilişkin açıklamasında, yeni başbakan belirlenene kadar görevi sürdürüceğini belirtti.
Liz Truss, Başbakanlık koltuğunda 45 gün oturmuştu.
Ayrıntılar geliyor...
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