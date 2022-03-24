İngiltere Başbakanı Johnson'dan Bayraktar TB2'ye övgü
Kaynak: AA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Türkiye'nin yerli SİHA'sı Bayraktar TB2'ye övgü geldi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Türkiye'nin yerli SİHA'sı Bayraktar TB2'ye övgü geldi. İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya destek noktasında (Bayraktar) TB2'ler'in önemine dikkat çekti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin şu anda Ukrayna'ya destek noktasında yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu düşündüğüm (Bayraktar) TB2'lerdir" şeklinde konuştu.
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