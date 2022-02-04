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04 Şubat 2022 Cuma 23:00:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 23:00:00

İngiltere Başbakanı Johnson ile Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'yı görüştü

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya ilişkin telefon görüşmesinde, Rusya'yla diyaloğun öneminin yanı sıra gerilimlere son verilmesi için mevcut tüm diplomatik kanalların kullanılması konusunda mutabık kaldı.

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Johnson'ın, Alman mevkidaşını, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu hafta yaptığı görüşmelere ilişkin bilgilendirdiğini belirtti.

İki liderin, Rusya'yla diyaloğun önemi konusunda mutabık kaldığını ve gerilimlere son verilmesi için mevcut tüm diplomatik kanalların kullanılmasına karar verdiğini aktaran sözcü, şu ifadeleri kullandı:

"Johnson ve Scholz, müttefiklerin, Rusya'ya Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin yansımaları dahil açık ve tutarlı bir mesaj verme ihtiyacının altını çizdi. Kapsamlı bir yaptırım paketi üzerinde birlikte ve diğer uluslararası ortaklarla çalışmaya devam etme konusunda anlaştılar. Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla girmesi durumunda, bu yaptırımların derhal yürürlüğe girmeye hazır olması gerektiğini vurguladı."

Etiketler : ukrayna ingiltere başbakanı boris johnson almanya başbakanı olaf scholz
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