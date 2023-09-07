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İngiltere AB'nin Ufuk Avrupa ve Copernicus programlarına yeniden katılıyor
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07 Eylül 2023 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 12:00:00

İngiltere AB'nin Ufuk Avrupa ve Copernicus programlarına yeniden katılıyor

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği'nden (AB) 2020'de ayrılan İngiltere, AB'nin araştırma programı Ufuk Avrupa (Horizon Europe) ve uydu izleme sistemi Copernicus'a yeniden dahil oluyor.

AB Komisyonu ve İngiltere'nin ortak yazılı açıklamasında, müzakere süreci sonucunda İngiltere'nin söz konusu iki programa yeniden katılması için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Böylece İngiltere'deki tüm araştırmacı ve kuruluşlar, AB'nin 95,5 milyon avroluk bütçeyle en büyük AR-GE programı olan Horizon Europe'a AB üye ülkelerindekilerle eşit şartlarda katılabilecek.

AB ile İngiltere'nin araştırma ve yenilik alanındaki ilişkilerini derinleştirmesine ve araştırma topluluklarını bir araya getirmesine olanak tanınacak.

İngiltere, Copernicus'un arazi izleme, deniz ortamı, atmosfer ve iklim değişikliğinin izlenmesine yönelik tematik hizmetler gibi tüm ürün ve imkanlarına erişebilecek.

Öte yandan Copernicus'un tüm ürün ve hizmetleri İngiltere topraklarını kapsayacak şekilde genişletilecek.

İsteğe bağlı hizmetler için İngiltere, Copernicus acil durum yönetimi hizmetine yetkili kullanıcı olarak erişebilecek. Güvenlik alanında ise bu, AB ile İngiltere arasında ilgili alanlarda mutabakata varılan işbirliğine bağlı olacak.

İngiltere şirketleri ve araştırma enstitüleri, Copernicus kapsamında uygulanan sözleşmeler için teklif verebilecek. AB Uzay Programı Yönetmeliğinin güvenlik nedenleriyle hassas satın alımlara katılımı kısıtladığı durumlar dışında, AB üye ülkelerindeki şirketlerle aynı kuralları izleyecek.

VON DER LEYEN'İN MESAJI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya platformu X üzerinden, "AB, araştırma ve yenilik alanında küresel bir liderdir. Horizon teknolojik üstünlüğü korumak için kritik öneme sahiptir. İngiltere'nin Horizon Europe ve Copernicus'a katılımına ilişkin bugünkü siyasi anlaşma, tüm Avrupa'da bilimi güçlendirecek. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile G20 toplantısında bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum." açıklaması yaptı.

İngiltere'nin söz konusu iki programa yeniden katılımı, AB üye ülkelerince onaylanmasının ardından mümkün olacak.

Etiketler : avrupa birliği ingiltere von der leyen ufuk avrupa
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