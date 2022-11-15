VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı gönderdi
BM'den Ukraynalı ve Rus savaş esirlerinin işkenceye maruz kaldığı açıklaması
İtalya Başbakanı Meloni, ülkesiyle Türkiye'nin NATO'daki iş birliğinin önemini vurguladı
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de ÜFE ekimde beklentilerin altında kaldı
AK Parti il siyasi ve hukuki işler başkanları Ankara'da buluşacak
AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu başlattı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızıyla eski eşini yitiren baba, teröre tepki gösterdi
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 6 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı
Ankara'da öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin soruşturması için özel ekip kuruldu
İngiltere'de uyuşturucu ticaretini PKK'ya bağlı çeteler kontrol ediyor
ATO Başkanı Gürsel Baran güven tazeledi
"Taziye dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz"
"ABD ve AB vaatlerini uygularsa Rus gübre ve tahılının sevkiyatı önündeki engeller kalkar"
Yurdun güneydoğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Bursa'daki Nilüfer Barajı'nın suyu yok denilecek kadar azaldı
Batı medyasının İstiklal saldırısına 'iki yüzlü' bakışı
"İnsanlığın sağlık politikaları açısından siyasi liderlik ve kararlılığa ihtiyacı var"
Türk dış, güvenlik ve savunma politikalarının doktriner değişimi
39. kuruluş yılında hedefine adım adım ilerleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2023'te dört pentatlon yarışı Türkiye'de yapılacak
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 6 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı
Polonya, Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
MİT operasyonuyla yakalanan Uğur Demirok tutuklanarak cezaevine gönderildi
15 Kasım 2022 Salı 15:23:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 15:23:00

İngiltere, AB'nin savunma projesine katılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin talebi üzerine bu ülkeyi PESCO (Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği) adı verilen savunma projelerinden birine katılmaya davet edecek.

AB Konseyi, İngiltere'nin askeri ulaştırma alanındaki savunma projesine davet edilmesi için karar aldı.

AB Savunma Bakanları Toplantısı devam ederken AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, askeri ulaştırma alanındaki projenin koordinatörü olarak Hollanda, İngiltere'yi davet etmek üzere görevlendirildi.

Konsey açıklamasında, İngiltere'nin AB projesine ciddi katma değer sağlayacağı ifade edildi.

AB yönetimi, özellikle Ukrayna'daki savaştan sonra askeri birliklerin ve ekipmanın Avrupa genelinde taşınmasının güvenlik açısından hayati önem taşıdığını belirtiyor. Hızlı hareket kabiliyeti ve silahlı kuvvetlerin emniyetli ulaşımının, krizlere karşılık vermede AB ve NATO'nun geliştirilmesi bakımından önemli olduğu vurgulanıyor.

AB'nin askeri ulaştırma alanındaki savunma projesine, geçen yıl ABD, Norveç ve Kanada da dahil olmuştu.

PESCO projesi, sınır geçişleri için askeri ulaştırma prosedürlerinin standartlaştırılması ve basitleştirilmesini hedefleyen siyasi ve stratejik bir platform olarak nitelendiriliyor. Proje, Avrupa'daki yollar, köprüler, demir yolları gibi altyapıların standart hale getirilerek personel ve askeri malzemelerin hızlı hareketinin sağlanmasını amaçlıyor.

AB yönetimi, PESCO'yu AB savunma politikasının ana hatlarından biri olarak görüyor. PESCO içinde 25 AB üyesi ülke bulunuyor. PESCO projelerinin, AB'nin savunma iş birliği için çerçeve görevi görmesi öngörülüyor.

PESCO katılımcısı ülkeler, ortak savunma kabiliyetleri geliştirilmesi, yatırımların koordine edilmesi, operasyonel hazırlığın ve silahlı kuvvetlerin dayanıklılığının artırılması için çalışıyor.

Etiketler : AB Konseyi PESCO AB savunma politikası AB ve NATO
Kafalar uyuşmadı ayrıldık

Kafalar uyuşmadı ayrıldık
Düet isteği

Düet isteği
‘Bizde proje bitmez'

‘Bizde proje bitmez'
Özge'nin sevdiceği

Özge'nin sevdiceği
Elisabeth sessizliği

Elisabeth sessizliği
Yalıya aylık 600 bin TL kira

Yalıya aylık 600 bin TL kira
Bandırma'da 2 özel gösterim

Bandırma'da 2 özel gösterim
Eleştiriler olumlu

Eleştiriler olumlu
Hayali çalışkan olarak anılmak

Hayali çalışkan olarak anılmak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX