İngilizler bile İmamoğlu'ndan ümidi kesti: Kazanma şansı zor

başına gidecek. Adaylar arasındaki rekabet ise kıyasıya devam ediyor. Bu kapsamda İngiliz basını BBC, Türkiye'deki seçimlerini konu alan bir makale yayımladı. BBC, yayımladığı makalede İstanbul seçimlerine dikkat çekti.

"MİLYONLARCA TÜRK PAZAR GÜNÜ YAPILACAK SEÇİMLERDE OY KULLANACAK"

İstanbul için Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gücü olduğuna değinilen haberde, "Milyonlarca Türk, en büyük şehirleri kimin yöneteceğine karar vermek için pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanacak. Şimdi 16 milyon nüfuslu bu mega şehirde doğan Sayın Erdoğan, burayı geri istiyor." İfadeleri kullanıldı.

BBC haberinde, İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Bölümü'nden Genar Siyasal Araştırmalar Merkezi Başkanı İhsan Aktaş'ın sözlerine yer verdi. Haberde Aktaş'ın "İstanbul onun(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) evi " dediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel seçimlerdeki başarısına dikkat çeken BBC haberinde, "Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü dönemi garantiledi. AK Parti 2019 yılına kadar 25 yıl boyunca en büyük iki şehri yönetti." ifadelerini kullandı.

BBC, İhsan Aktaş'ın kim kazanırsa kazansın İstanbul'un ötesinde çok büyük bir nüfuza sahip olacağını söylediğine dikkat çekerek, "İstanbul'un desteğine sahip olduğunuzda doğrudan ulusal politikanın aktörü oluyorsunuz. Hem de küresel olarak." dedi.

BBC, İstanbul'un yaklaşık 85 milyonluk Türkiye nüfusunun beşte birine ev sahipliği yaptığını ve farklı siyasi, etnik, dini ve ekonomik kökenden gelen çok çeşitli bir seçmen kitlesine sahip olduğunu yazdı.

İngiliz basını, İstanbul'da aday olarak seçilen ismin 47 yaşındaki eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğunu anımsattı.

MURAT KURUM'UN OLASI İSTANBUL DEPREMİNE KARŞI PROJELERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Olası İstanbul depremi hakkında bilgiler veren BBC yayınladığı haberde, "İstanbul halkını rahatsız eden başka bir önemli endişe daha var. Geçen yıl Türkiye'nin güneyinde meydana gelen çifte depremde 53 bin kişi hayatını kaybetmişti ve sismologlar, yıkıcı bir depremin her an İstanbul'u vurabileceği konusunda uyarıyordu. AK Parti'nin gündeminde eski, harap binaların yıkılıp yerine depreme dayanıklı binaların yapılması planları yer alıyor." denildi.

Uzmanların görüşüne yer veren BBC, "Murat Kurum kentsel gelişimle özdeşleşmiş bir isim ve sembolik bir öneme sahip" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN KAZANMA ŞANSINA ZARAR VEREBİLİR"

Haberin devamında 31 Mart'taki seçimlerin "son seçimlerden farklı olarak, muhalefetin artık birlik içinde olmaması ve anketlerin İstanbul'daki yarışın başa baş geçebileceğini göstermesi nedeniyle de bir avantajı var" denildi.

Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da 6'lı masanın desteğiyle kazandığını ancak şu anda böyle bir oluşumun olmadığı belirtilen haberde, "Altı partili koalisyonun desteğiyle kazandı. Ancak geçen yılki cumhurbaşkanlığı yenilgisinin ardından bu muhalefet çöktü ve aralarında DEM Partisi'nin de bulunduğu diğer muhalefet partilerinin bu yarışta kendi adayları var. Bu, İmamoğlu'nun kazanma şansına zarar verebilir." ifadeleri kullanıldı.