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15 Ağustos 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2021 Pazar 18:00:00

İngiliz vekilden dikkat çeken itiraf: İngiltere, Afgan halkını yüzüstü bıraktı

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İktidardaki Muhafazakar Partinin milletvekili Tugendhat, Afganistan'daki mevcut duruma ve ülkesinin oynadığı pozisyona ilişkin, "Afganistan'dan askerlerin çekilmesi kararının İngiltere'nin 1956'daki Süveyş Kanalı krizinden bu yana 'en büyük dış politika felaketi' olduğunu ve ülkesinin Afgan halkını terk ettiğini" söyledi.

İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat, Afganistan'dan askerlerin çekilmesi kararının, İngiltere'nin 1956'daki Süveyş Kanalı krizinden bu yana "en büyük dış politika felaketi" olduğunu ve ülkesinin Afgan halkını terk ettiğini söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, iktidardaki Muhafazakar Partinin milletvekili Tugendhat, Afganistan'daki mevcut duruma ve ülkesinin oynadığı pozisyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tugendhat, "Süveyş'ten bu yana yaşanan en büyük dış politika felaketi olmasına rağmen, yaklaşık 1 haftadır Dışişleri Bakanı'ndan (Dominic Raab) haber alamadık. Bu yüzden Dışişleri Bakanlığının ne düşündüğünü bilmiyorum." dedi.

Afganistan'dan çekilmenin, "stratejik sabır eksikliği"ne işaret ettiğini belirten Tugendhat, bu durumun, Afgan ordusunun lojistik ve hava desteğini elinden aldığını ve onları "yarın olmadığına ikna ettiğini" söyledi.

Milletvekili Tugendhat, ayrıca bunun, Taliban'ı cesaretlendirdiğini ve birçok büyük şehri almasına izin verdiğini ifade etti.

Parlamenter olmadan önce Afganistan'da 4 yıl görev yaptığını söyleyen Tugendhat, NATO'nun, İngiliz kuvvetlerinin yanında görev yapan tüm Afgan halkını tahliye etmemesini ise "utanç verici" olarak niteledi.

Tugendhat, "Böyle yaparak Afgan halkını terk ettik ve sonuç bu. ABD Başkanı (Joe) Biden ve diğer NATO liderlerinin aldığı karar bu." ifadelerini kullandı.

Tom Tugendhat, tercümanlar, korumalar, özel kuvvetler olarak eğitilmiş Afganlar, kız çocukları için okullar açan ve sivil toplum kuruluşlarına yardım eden kişilerin şu anda risk altında olduğunu söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer da hükümeti, İngiltere'de de sonuçları olacak olan Afganistan'ın çöküşünü izlerken sessiz kalmakla eleştirdi.

Nobel Barış Ödüllü Malala'dan Afganistan çağrısı

İngiltere'de yaşayan Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistanlı Malala Yusufzay da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, küresel ve bölgesel güçlerin acil ateşkes çağrısı yapması, insani yardım sağlaması ve mültecileri koruması gerektiğini belirtti.

Malala, paylaşımında, "Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesini tam bir şok içinde izliyoruz. Kadınlar, azınlıklar ve insan hakları savunucularıyla ilgili derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ingiltere afganistan itiraf
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