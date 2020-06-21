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21 Haziran 2020 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 07:44:00

İngiliz polisi, bir kasabadaki bıçaklı saldırının terör eylemi olmadığını açıkladı

Kaynak: AA

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İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki bir kasabada gerçekleşen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırıyla ilgili, yerel medyada yer alan haberlerin aksine terör değil, cinayet soruşturması açıldığı bildirildi.

Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında yaşanan saldırıyla ilgili Thames Valley Polis Teşkilatından açıklama yapıldı.

Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, 25 yaşındaki bir kişinin olay yerinde gözaltına alındığı ve cinayetle suçlandığı ifade edildi.

Suçla Mücadele Birimi Şefi Ian Hunter da olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldığını belirterek, "Saldırı, şu aşamada bir terör eylemi olarak görülmüyor." dedi.

Ancak polislerin saldırının sebebi konusunda ihtimalleri değerlendirdiğini ve terörle mücadele ekiplerinden destek aldığını ifade eden Hunter, olayın ırkçılık karşıtı gösteriyle de bir ilgisinin bulunmadığını, saldırının protesto bittikten yaklaşık 3 saat sonra meydana geldiğini kaydetti.

SALDIRI

Cumartesi günü akşam saatlerinde Reading kasabasındaki bir parkta bıçaklı saldırı gerçekleştirilmişti.

Sosyal medyada yayımlanan videoda polis ve sağlık görevlilerinin en az 3 kişiye müdahale ettiği ve yerde kan olduğu görülmüştü.

Başbakan Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırı karşısında dehşete düştüğünü belirtmişti.

Yerel haber ajansı Press Association ve Sky News kanalının güvenlik kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde, saldırının terör eylemi olduğu iddia edilmişti.

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