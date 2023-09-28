İngiliz medyasından Çin ile olan savaşa destek!

İngiltere'de yayınlanan Telegraph gazetesinde kısa süre önce yayınlanan bir makalenin başlığı "Savaş kazandıran bir füze Çin'i Tayvan'dan hızlı bir şekilde çıkaracak" idi. Gazeteye düzenli olarak katkıda bulunan David Axe tarafından kaleme alınan yazıda, ABD'li düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından geçen yıl düzenlenen bir savaş oyunu ayrıntılı olarak anlatılıyordu.

Oyunda Çin'in Tayvan'ı işgali incelenmiş ve ABD Donanması'nın neredeyse tamamen yok edileceği sonucuna varılmıştı. Ancak Axe, ABD Hava Kuvvetleri'nin "Çin istila gücünü neredeyse tek başına yok edebileceğini" yazdı.

Nasıl mı? Lockheed Martin yapımı bir Müşterek Havadan Karaya Taarruz Füzesi (JASSM) kullanarak.

Axe, "Bu, fırlatıldığı savaş uçağından yüzlerce mil uzağa gidebilen, gizli ve son derece isabetli bir seyir füzesi" diye açıkladı. "JASSM'nin uzun menzilli versiyonları ve özel bir gemisavar versiyonu da var - ve USAF[ABD Hava Kuvvetleri]ve kardeş servisleri milyarlarca dolar karşılığında bu füzelerden binlercesini satın alıyor."

Bu analizde Lockheed Martin'in CSIS'in ana sponsorlarından biri olduğu gerçeği gözden kaçırılmıştır. Telegraph'ın editörleri bu önemli ayrıntıyı ya bilmiyor ya da önemsemiyordu.

Bu haberden bir hafta sonra Axe gazete için "ABD Donanması Tayvan savaşı için bir robot donanması inşa etmeli" başlıklı bir başka haber daha yazdı.

Haber "ABD Donanması küçülüyor" diye başlıyor. "Çin donanması büyüyor. Bunun özgür ve müreffeh bir Pasifik bölgesi için sonuçları muazzam."

Gün geçmiyor ki İngiliz ya da Avustralya medyasında Pekin'deki yöneticilere yönelik korkuları körükleyen ve Çin'in saldırganlığı karşısında Amerika ve müttefiklerinin devasa bir askeri yığınak yapmasını gerekli gösteren bir haber yer almasın.

Medyada tekrarlanan bu haberler kamuoyunu şartlandırmakta ve böylece siyasi sınıfın Çin'e karşı sertleşmesine izin vermekte ya da buna zorlamaktadır.