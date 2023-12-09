İngiliz medyası: ABD ve İngiliz uçakları İsrail'e askeri destek verdi

İngiltere ve ABD İsrail'in Gazze'deki katliamına ortak oluyor, her türlü desteği sağlıyor.

İki ülkenin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz hava üssünden havalanan askeri uçaklarının, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek olmak için kalkış yaptığı iddia edildi. Üstelik Rum kesimine bu durum hakkında bilgi dahi verilmediği belirtildi.

İddia, askeri ve istihbarat kurumlarının çalışmalarına ilişkin araştırma haberleri yapan İngiliz internet sitesi Declassified UK'de yer aldı.

Buna göre İngiltere hava kuvvetleri uçakları İsrail'in Gazze'ye son saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Güney Kıbrıs'tan 32 uçuş gerçekleştirdi.

İsrail'e Gazze'deki katliamları için askeri ve istihbarat desteği sağladı.

ABD'nin ise kaç uçuş gerçekleştirdiğinin bilinmediği belirtildi.

Haberde görüşüne yer verilen İngiliz milletvekili Kenny MacAskill'in daha önce konuya ilişkin İngiliz Parlamentosu'ndaki soru önergesi hükümet tarafından engellendi.

"LONDRA'DAN İSRAİL'E UÇUŞ" AÇIKLAMASI

İngiltere Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki askeri üsten Tel Aviv'e 17 askeri uçuş gerçekleştirdiğini kabul etmişti.

Uçakların askeri yardım amaçlı değil İngiltere'nin diplomatik girişimleri ve tahliyeler için gönderildiği iddia edilmişti.