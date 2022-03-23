VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den yeni koridor hamlesi
"NATO'dan vazgeçmeye hazırız"
Geri sayıma geçildi: Togg'da robotlar provalara başladı
Hollanda basınından Türkiye'ye ve Erdoğan'a övgü
Millet İttifakı'ın FETÖ ajandası
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 121 çocuk öldü
Türkiye'nin değeri anlaşıldı
Çığ ve afetlerde mağdurların yardımına koşacak
Slovakya'ya gelen Ukraynalı siviller
Slovakya'ya gelen Ukraynalı siviller
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna
Ruslar Ukrayna ordusunu tuzağa çekiyor
NATO liderleri Ukrayna-Rusya savaşı konusunda toplanacak
Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 19 kişi yaralandı
İstanbul merkezli 6 ilde 'hayali ihracat' operasyonu düzenlendi
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de ramazan ayında itikaf yapılabilecek
Ukrayna'dan çarpıcı 'Belarus' iddiası
Külliye'de kritik MGK!
AFAD'ın taşra teşkilatı personeli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak
Toyota 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 8 montaj hattını durdurdu
Onların tebessümü dünyalara bedel
Çelik'ten hediye!
Ayrılık kararı
Tiyatroyu para için yapmıyorum
23 Mart 2022 Çarşamba 12:11:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 12:11:00

İngiliz istihbaratı iddia etti: Ukrayna ordusunu tuzağa çekiyorlar

Kaynak: Star Gazetesi

ABONE OL

İngiliz istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna ordusunu tuzağa çektiğini iddia etti. İngiltere'nin istihbarat kaynaklarının '23 Mart itibariyle Ukrayna'daki son durum' başlıklı raporunda, "Rus birlikleri, kuzeyde Harkov'dan ve güneyde Mariupol'den ilerlerken, doğuda Ukrayna birliklerini kuşatmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

İngiliz istihbaratının 23 Mart tarihli bir raporunda, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı güçlerini, doğu yönünden kuşatarak tuzağa düşürmeye çalıştığı ileri sürdü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 28'nci gününde devam ediyor. Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve merkeze yakın bölgelerinde yoğunlaştı. Rus güçleri Kiev'e yaklaşsa da şehri ele geçirmeyi hala başaramadı. Beyaz Saray, Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımlara hazırlanıyor.

İngiliz istihbaratının 23 Mart tarihli raporunda, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı güçlerini, doğu yönünden kuşatarak tuzağa düşürmeye çalıştığı ileri sürdü.

RUS GÜÇLERİ UKRAYNA ORDUSUNU TUZAĞA ÇEKİYOR

İngiltere'nin istihbarat kaynaklarının '23 Mart itibariyle Ukrayna'daki son durum' başlıklı raporunda, 'Rus güçleri, kuzeyden ve güneyden yaklaşan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini doğudan kuşatarak tuzağa düşürmeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Raporda, Rus güçlerinin muhtemel planıyla ilgili şu iddialara yer verildi:

"Kuzey Ukrayna'daki savaş alanı büyük ölçüde statik kalıyor ve Rus kuvvetlerinin büyük ölçekli taarruz operasyonlarına devam etmeden önce, bir yeniden yapılanma sürecinden geçmesi gerekecek. Rus birlikleri, kuzeyde Harkov'dan ve güneyde Mariupol'den ilerlerken, doğuda Ukrayna birliklerini kuşatmaya çalışıyor."

Etiketler : RUSYA UKRAYNA ORDU
Kardan adam pozu

Kardan adam pozu
Bebek göründü

Bebek göründü
Kar şıklığı

Kar şıklığı
Buzla yağlarını kırdırıyormuş

Buzla yağlarını kırdırıyormuş
Enerjik Serkan

Enerjik Serkan
Düğün tarihi Demet'te

Düğün tarihi Demet'te
Günlük tuz alımını 1 çay kaşığı ile sınırlandırın

Günlük tuz alımını 1 çay kaşığı ile sınırlandırın
8 yıllık evlilik bitti

8 yıllık evlilik bitti
Albüm bitti

Albüm bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER