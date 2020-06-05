İngiliz Bilim adamı Hambling: Türkiye ABD'ye rakip oldu!

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05 Haziran 2020 Cuma 09:13:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 09:17:00

İngiliz bilim insanı Hambling'den çarpıcı çıkış: Türkiye ABD'ye rakip oldu

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İngiliz bilim insanı David Hambling, ABD'nin sürü drone sektöründe lider olmadığını Türkiye'nin de bu alanda çalıştığını belirtti. Hambling, Türkiye'de üretilen SİHA'lardan övgüyle söz etti.

İngiliz bilim ve teknoloji yazarı David Hambling, Forbes için bir yazı kaleme aldı. Hambling, yazısında, ABD drone (insansız hava aracı-İHA) sürülerinin kitle imha silahı olabileceğini belirtti.

İngiliz bilim adamı David Hambling Hambling, Türkiye ile ilgili bir noktaya da değindi.

İşte o makaledeki dikkat çeken Türkiye örneği:

ABD drone sürü teknoloji tek oyuncu değil, hatta lider bile olmayabilir. Türkiye hali hazırda Suriye sınırına Kargu tak tik kamikaze uçaklarını yerleştirdi. Şu anda bunlar uzaktan kumanda ediliyor. Yetkililer, Kargu’nun otonom sürü yeteneğine sahip olduğunu iddia ediyorlar. Çin ve Rusya da çok geride değil.

Uzman Hambling, Türkiye’de üretilen SİHA’lardan da (Silahlı İnsansız Hava Aracı) övgüyle söz etti.

Hambling’in yazısı pek çok havacılık sitesinde yayımlandı.

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